"با زمول" يستعرض جهود قادة السعودية لتأصيل العلم الشرعي وتوفير قنوات الفتوى الرسمية

نظَّمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان على مسرح الإدارة العامة صباح اليوم الاثنين الندوة العلمية الشرعية "أخذ الفتوى من مصادرها المعتمدة"، وذلك بالتعاون مع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، بحضور المدير العام للتعليم بمنطقة جازان ملهي بن حسن عقدي.
واستعرض ضيف الندوة الشيخ الدكتور محمد بن عمر با زمول، مفوض الإفتاء بمنطقة مكة المكرمة، الأهمية الدينية والدنيوية للتقيد بأخذ الفتاوى من مصادرها الرسمية الصحيحة، مستعرضًا جهود قادة المملكة العربية السعودية في تأصيل العلم الشرعي، وتوفير قنوات الفتوى الرسمية التي يشرف عليها مشايخنا الأجلاء في هيئة كبار العلماء، محذرًا من المفاسد المترتبة على الانصياع وراء الفتاوى الشاذة.
وأكد المدير العام للتعليم بمنطقة جازان، ملهي بن حسن عقدي، أهمية عقد مثل هذه الندوات العلمية الشرعية؛ لدورها الكبير في توعية المجتمع، وتبصيره بأهمية أخذ الفتوى من مصادرها المعتمدة؛ للحاجة الماسة لذلك، والتحذير من أخذها من مصادرها غير الصحيحة؛ لما يترتب عليها من مفاسد دينية ودنيوية؛ الأمر الذي دفع تعليم جازان لاستضافة المبادرة ضمن جهوده المستمرة لتوعية منسوبيه فكريًّا.
وبين "عقدي" أن وحدة التوعية الفكرية في الإدارة العامة تولي اهتمامًا كبيرًا لاستضافة مثل هذه المبادرات، وعقد الندوات العلمية والشرعية التي تقدم العلم الشرعي السليم، والتوعية الفكرية الصحيحة لمنسوبي المجتمع التعليمي من الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات والإداريين والإداريات، محذرًا من مغبة الانسياق وراء الفتاوى الشاذة التي لا تمثل الدين الإسلامي السمح، ودعوته للتسامح والوسطية والاعتدال.