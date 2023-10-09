"با زمول" يستعرض جهود قادة السعودية لتأصيل العلم الشرعي وتوفير قنوات الفتوى الرسمية

وأكد المدير العام للتعليم بمنطقة جازان، ملهي بن حسن عقدي، أهمية عقد مثل هذه الندوات العلمية الشرعية؛ لدورها الكبير في توعية المجتمع، وتبصيره بأهمية أخذ الفتوى من مصادرها المعتمدة؛ للحاجة الماسة لذلك، والتحذير من أخذها من مصادرها غير الصحيحة؛ لما يترتب عليها من مفاسد دينية ودنيوية؛ الأمر الذي دفع تعليم جازان لاستضافة المبادرة ضمن جهوده المستمرة لتوعية منسوبيه فكريًّا.