بالصور.. معهد العاصمة النموذجي يحتفل بـ"يوم التأسيس"

رعى قائد عام معهد العاصمة النموذجي عادل الطخيم، اليوم السبت، احتفال المعهد بذكرى "يوم التأسيس"، في قاعة الشيخ عثمان الصالح بالمعهد.
جاء ذلك بحضور مساعد القائد العام للشؤون التعليمية ومديري الإدارات والأقسام التعليمية.
ودشّن "الطخيم"، المعرض المصاحب للفعاليات الذي يحكي تأسيس المملكة ويحتوي على أنشطة الطلاب.
بعد ذلك بدأ الحفل الرسمي بالنشيد الوطني، تلاه آيات من الذكر الحكيم رتلها إبراهيم عقيلي، ثم كلمة قائد عام المعهد؛ مهنئًا القيادة الرشيدة بهذه المناسبة، قائلًا: إن للوطن حقوقًا كبيرة علينا.
ونظّم الاحتفال، عرضًا مرئيًّا لمشاعر منسوبي المعهد بهذه المناسبة الغالية، تلاه مشاركة لأطفال الروضة بعنوان "الزفة قديمًا".
كما تم تقديم عرض للأزياء التراثية، وآخر مرئي بعنوان "معهدنا في يوم التأسيس.. فعاليات وبرامج"؛ لاستعراض الفعاليات والبرامج المنفذة في الأقسام الدراسية.
ونظّم أوبريت "رحلة التأسيس والطموح"، من تأليف مساعد القائد العام للشؤون التعليمية الدكتور محمد الخليف، وأداء طلاب المعهد. واختتم الحفل بالعرضة السعودية.
وقال مشرف الاتصال المؤسسي بالمعهد محمد الشهري: إن برنامج الاحتفال تَضَمّن عددًا من البرامج والفعاليات مثل: الحائط الإلكتروني والمسابقات مثل "أجمل زي وطني" و"أجمل رسم".
وأشار إلى توشح المعهد باللون الأخضر، وتفعيل الشاشات الداخلية واللوحات الإعلامية للتعريف بالمناسبة.