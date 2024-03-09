بالصور.. معهد العاصمة النموذجي يحتفل بـ"يوم التأسيس"

بعد ذلك بدأ الحفل الرسمي بالنشيد الوطني، تلاه آيات من الذكر الحكيم رتلها إبراهيم عقيلي، ثم كلمة قائد عام المعهد؛ مهنئًا القيادة الرشيدة بهذه المناسبة، قائلًا: إن للوطن حقوقًا كبيرة علينا.