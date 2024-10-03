أزمة قلبية مفاجئة تُدخل الممارس الصحي "الزهراني" المستشفى في أثناء عمله

وفي التفاصيل؛ كما حصلت عليها "سبق" بحسب ذويه، فإن الممرض منصور بن سعيد الزهراني- البالغ من العمر خمسين عامًا- تعرض إلى أزمة صحية مفاجئة أثناء وجوده في المركز الصحي الذي يعمل به ظهر اليوم، ما استدعى نقله عن طريق زملائه إلى مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة، ومن ثم نقله إلى مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة، وقد أكد الأطباء هناك أنه تعرض إلى جلطة حادة في القلب، وهو في حالة حرجة وعلى أجهزة التنفس الاصطناعي - بحسب ذويه -.