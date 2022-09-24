محافظ دومة الجندل يرعى حفل الأهالي بمناسبة اليوم الوطني

بدأ الحفل بالسلام الملكي، ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم، بعد ذلك قدّم الدكتور نواف السالم كلمة نيابة عن الأهالي، تلا ذلك قصيدة وطنية قدّمها الشاعر عبدالمجيد العابد، ثم أوبريت وطني قدمه الفنان عبدالله ساجي، بمشاركة فرقة مارد للفنون الشعبية.