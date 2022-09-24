محافظ دومة الجندل يرعى حفل الأهالي بمناسبة اليوم الوطني

رعى محافظ دومة الجندل الدكتور طلال بن مشل التمياط، احتفال أهالي المحافظة بمناسبة اليوم الوطني الـ92 للمملكة.
نَظّم الحفلَ بلدية دومة الجندل، في ممشى الملك عبدالعزيز، بحضور رؤساء الإدارات الحكومية وأهالي المحافظة.
بدأ الحفل بالسلام الملكي، ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم، بعد ذلك قدّم الدكتور نواف السالم كلمة نيابة عن الأهالي، تلا ذلك قصيدة وطنية قدّمها الشاعر عبدالمجيد العابد، ثم أوبريت وطني قدمه الفنان عبدالله ساجي، بمشاركة فرقة مارد للفنون الشعبية.
واختُتم الاحتفال بالعرضة بمشاركة المحافظ والأهالي، والتي أقيمت بهذه المناسبة الوطنية الغالية.