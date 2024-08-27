"ليبقى الود".. "المودة" تطلق حملة للحد من معاناة الطفل بعد الطلاق

واستنادًا إلى دراسة استطلاعية أطلقتها "المودة" بعنوان "استشراف مستقبل احتياجات الأسرة" للعام 2024م، والتي تساعد في تحديد احتياجات الأسرة والمشكلات التي تواجهها في الوقت الحالي في محور العلاقة بعد الانفصال؛ أكد 85% حاجتهم إلى مساعدة في تربية الأبناء بعد الانفصال، و82% أكدوا حاجتهم إلى تهيئة الأبناء للوضع بعد الانفصال، بالإضافة إلى 85% من المستفيدين أكدوا حاجتهم للدعم النفسي قبل اتخاذ قرار الانفصال، وأثناء وبعد الانفصال.