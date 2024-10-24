بابتكار علمي وتجارب نوعية.. تجمع جازان يشارك بملتقى الصحة العالمي 2024 بالرياض

وفي التفاصيل، قدم التجمع الصحي عدداً من المبادرات والتجارب النوعية والتي تضمنت ، قصة نجاح في مسار سرطان القولون بنموذج الرعاية الصحية، وهي عبارة عن رحلة المريض بمسار سرطان القولون حيث تم إجراء الفحص الاستكشافي الموسع بجميع مراكز الرعاية الأولية بتجمع جازان لـ 12000 حالة في العام الحالي 2024، وتم علاج مواطن يبلغ من العمر 45 عاماً تم اكتشاف إصابته بسرطان القولون مبكراً ، ومبادرة مسار الصحة المدرسية للفحص الاستكشافي بتجمع جازان الصحي، تم فحص 332554 طالباً، حيث تم توظيف خدمات مركز التواصل التفاعلي في مبادرة الصحة المدرسية لتثقيف ولي الأمر بالمشكلة الصحية للطالب بعد إبلاغه والتحقق من مقر إقامة الأسرة وعرض المواعيد المتوفرة في أقرب مركز صحي للأسرة وتحديد الموعد المناسب للأسرة لزيارة الطبيب بالمركز الصحي لبدء الرحلة العلاجية وحجز الموعد للطالب في المركز الصحي وفقاً لتفضيلاتهم وذلك بالاستفادة من خدمات مركز التواصل التفاعلي في تسهيل وصول المرضى للخدمات بمسارات ومبادرات نموذج الرعاية الصحية .