بابتكار علمي وتجارب نوعية.. تجمع جازان يشارك بملتقى الصحة العالمي 2024 بالرياض

شارك تجمع جازان الصحي في ملتقى الصحة العالمي 2024، المنعقد في الرياض، وذلك بجناح شركة الصحة القابضة تحت رعاية وزارة الصحة، بابتكار علمي ومبادرات وتجارب نوعية وتوقيع اتفاقيات مليونية، وذلك برعاية وحضور وزير الصحة فهد الجلاجل ورئيس المجلس التأسيسي لتجمعات القطاع الجنوبي الصحي د. محمد القاسم، والرئيس التنفيذي لشركة الصحة القابضة أ. ناصر الحقباني.
وفي التفاصيل، قدم التجمع الصحي عدداً من المبادرات والتجارب النوعية والتي تضمنت ، قصة نجاح في مسار سرطان القولون بنموذج الرعاية الصحية، وهي عبارة عن رحلة المريض بمسار سرطان القولون حيث تم إجراء الفحص الاستكشافي الموسع بجميع مراكز الرعاية الأولية بتجمع جازان لـ 12000 حالة في العام الحالي 2024، وتم علاج مواطن يبلغ من العمر 45 عاماً تم اكتشاف إصابته بسرطان القولون مبكراً ، ومبادرة مسار الصحة المدرسية للفحص الاستكشافي بتجمع جازان الصحي، تم فحص 332554 طالباً، حيث تم توظيف خدمات مركز التواصل التفاعلي في مبادرة الصحة المدرسية لتثقيف ولي الأمر بالمشكلة الصحية للطالب بعد إبلاغه والتحقق من مقر إقامة الأسرة وعرض المواعيد المتوفرة في أقرب مركز صحي للأسرة وتحديد الموعد المناسب للأسرة لزيارة الطبيب بالمركز الصحي لبدء الرحلة العلاجية وحجز الموعد للطالب في المركز الصحي وفقاً لتفضيلاتهم وذلك بالاستفادة من خدمات مركز التواصل التفاعلي في تسهيل وصول المرضى للخدمات بمسارات ومبادرات نموذج الرعاية الصحية .
وتم تقديم واستعراض ورقة علمية لدراسة اضطرابات سلوكيات الأكل لدى المراهقين المصابين بالسكري من النوع الأول واستحداث مقياس حديث لقياس هذا الاضطراب تم اعتماده والموافقة على استخدامه من قبل جامعات وجهات صحية عالمية لدقة نتائجه.
وقدّم تجمع جازان الصحي خلال الملتقى ابتكارًا علميًا لأحد منسوبيه، الدكتور إبراهيم صميلي، استشاري جراحة ومناظير الجيوب الأنفية وقاع الجمجمة، عبارة عن اختراع جهاز مسبار سونار للجيوب الأنفية يُستخدم كجهاز ملاحة أثناء إجراء العملية الجراحية للجيوب الأنفية وقاع الجمجمة، لمعرفة مدى استئصال الأورام والتأكد من سلامة الأنسجة والأعضاء المجاورة.
وشهد الملتقى توقيع عدد من الاتفاقيات مع شركات كبرى في مجالات الصحة والتقنية والعقارات، وشملت الاتفاقيات توقيع اتفاقية شراكة بين تجمع جازان الصحي وشركة ركين العقارية لإنشاء وتجهيز مركز الغسيل الكلوي بمستشفى جازان العام بتكلفة 40 مليون ريال. بالإضافة إلى توقيع اتفاقية شراكة بين تجمع جازان الصحي وشركة العرض المتقن لتطوير مركز التواصل التفاعلي عن طريق تطبيق معايير COPC العالمية لمراكز الاتصال، ودعم وتدريب منسوبي التجمع على أنظمة مراكز الاتصال والتنسيق في أتمتة عمليات مركز التواصل التفاعلي باستخدام الذكاء الاصطناعي. كما تم توقيع اتفاقية شراكة بين تجمع جازان الصحي وشركة حلول السحابة للاتصالات وتقنية المعلومات لتحسين عملية تدفق البيانات بين مواقع التجمع، وتقديم خدمات استشارية لاستخدام ذكاء الأعمال لتطوير ودعم اتخاذ القرار، وتقديم شراكات استشارية فيما يتعلق باستخدام الذكاء الاصطناعي.
ويهدف الملتقى، الذي يُعد من أبرز الفعاليات الصحية على مستوى العالم، إلى تبادل المعرفة وأحدث الابتكارات في مجال الرعاية الصحية، بالإضافة إلى تعزيز أواصر التعاون بين مختلف الجهات المختصة في هذا المجال.
كما يهدف إلى جمع الخبرات والمختصين والعاملين في قطاع الرعاية الصحية من مختلف أنحاء العالم، ويتناول الملتقى مواضيع حيوية في قطاع الصحة، وتعد من أهم الفعاليات في المملكة لمناقشة المستقبل الصحي.
وتميز تجمع جازان الصحي بعرض عدد من البرامج والتجارب المميزة المقدمة للمرضى وتبادل الخبرات مع المشاركين في الملتقى واستعراض التجارب الناجحة في تقديم الرعاية الصحية.
من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لتجمع جازان الصحي أ. فالح الشهراني أن المشاركة في هذا الحدث تعتبر فرصة قيمة لتسليط الضوء على الجهود المبذولة في تحسين مستوى الخدمات الصحية وتفعيل استراتيجيات جديدة تسهم في تعزيز صحة المواطنين، مشيداً بالدور الهام الذي تلعبه شركة الصحة القابضة في تطوير قطاع الصحة في المملكة.
ويُعتبر ملتقى الصحة العالمي واحدًا من أبرز التجمعات الصحية العالمية لعرض العلامات التجارية في المجال الصحي واستعراض الفرص الاستثمارية وعرض التجارب حول التحول الذي يشهده القطاع الصحي، حيث يعد منصة مثالية لمناقشة التحديات والفرص في القطاع الصحي، ويجمع في دورته هذا العام مجموعة من الخبراء والمختصين من جميع أنحاء العالم، مما يجعل من مشاركة تجمع جازان الصحي علامة بارزة في تطوير الخدمات الصحية في المملكة.