مخيم صحة حائل ينظم عددًا من الفعاليات الخاصة بذوي الإعاقة

ينظم مخيم صحة حائل، يوميًّا، بالتعاون مع نادي ذوي الإعاقة بالمنطقة؛ عددًا من الفعاليات الخاصة بذوي الإعاقة.
وتأتي هذه الفعاليات ضمن الأنشطة والبرامج التي ينفذها مخيم صحة حائل، المشارك في فعاليات رالي حائل تويوتا الدولي 2022م، في واجهة منتزه المغواة الترفيهي، بهدف تعزيز الصحة العامة وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وتتضمن الفعاليات عددًا من الرياضات البارالمبية الحية التي تخص ذوي الإعاقة الحركية والشلل الدماغي والذهني، كالكرة الطائرة في وضع الجلوس، ورفع الأثقال وألعاب القوى والبوتشي.
بالإضافة إلى التعريف بالنادي، وما يقدمه من رياضات تخص ذوي الإعاقة، وتسليط الضوء على ما حققه النادي من إنجازات فردية وجماعية على المستوى المحلي والدولي.