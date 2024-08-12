إقلاع 30 شابًا عن التدخين ضمن موسم سباقات الطائف

أقلع 30 شابًا عن التدخين بمحافظة الطائف؛ إثر انضمامهم لعيادات جمعية "كفى" لتلقي العلاج.
جاء ذلك بعد زيارتهم ركن الجمعية التوعوي، بموسم سباقات الطائف، بميدان الملك خالد للفروسية.
وقال مدير جمعية "كفى" بالطائف عبدالله بن محمد الشهري: إن الجمعية شاركت ضمن مبادرة "نقي" التي استمرت ثلاثة أيام، بمشاركة 10 متطوعين.
وأضاف: شملت المشاركة تدشين ركن "كفى" العديد من الأقسام؛ أهمها: التوعية والتثقيف، والاستشارات الطبية، والأطفال؛ حيث تجاوز عدد المستفيدين 1500 شخص.
كما قدّمت "كفى" درعًا تذكاريًا لإدارة البطولة؛ لاستضافتهم لمبادرة الجمعية وتذليل كل العقبات؛ للوصول للزوار والمشاركين من أجل إيصال رسالة الجمعية، وتحصين المجتمع من آفات السموم.