إقلاع 30 شابًا عن التدخين ضمن موسم سباقات الطائف

كما قدّمت "كفى" درعًا تذكاريًا لإدارة البطولة؛ لاستضافتهم لمبادرة الجمعية وتذليل كل العقبات؛ للوصول للزوار والمشاركين من أجل إيصال رسالة الجمعية، وتحصين المجتمع من آفات السموم.