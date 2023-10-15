إسهامًا في العمل الإنساني وشهدت إقبالًا كبيرًا.. "إرادة الرياض" ينظم حملة للتبرع بالدم

نظّم مجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض حملة للتبرع بالدم، بالتعاون مع إدارة المختبر المركزي العسكري وبنك الدم بمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية، وستستمر على مدى خمسة أيام.
ودشن المدير التنفيذي لمجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض بالنيابة الدكتور محمد بن مشبب الأحمري، الحملة التي شهدت إقبالًا من الموظفين والموظفات ومراجعي المجمع.
وقال الدكتور الأحمري "إن هذه الحملة عبارة عن مبادرة مشتركة بين المجمع والقائمين على المختبر المركزي لدعم هذا العمل الإنساني النبيل الذي يسهم في إنقاذ المرضى الذين يحتاجون للدم"؛ سائلًا الله العلي القدير أن يجعل ذلك في موازين حسنات القائمين على الحملة ويحسن الجزاء والأجر للمتبرعين.
وشدد على أهمية مثل هذه الحملات؛ حيث تسهم في توفير الدم في المستشفيات وتغطية احتياجاتها، خصوصًا أثناء الحوادث والعمليات التي تستلزم نقل دم للمريض ويكون فيها إنقاذ للحياة.
وقدّم الدكتور الأحمري شكره للمسؤولين في مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية خاصة إدارة المختبر المركزي وبنك الدم؛ على تعاونهم مع المجمع في تنفيذ هذه الحملة.