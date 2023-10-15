إسهامًا في العمل الإنساني وشهدت إقبالًا كبيرًا.. "إرادة الرياض" ينظم حملة للتبرع بالدم

وقال الدكتور الأحمري "إن هذه الحملة عبارة عن مبادرة مشتركة بين المجمع والقائمين على المختبر المركزي لدعم هذا العمل الإنساني النبيل الذي يسهم في إنقاذ المرضى الذين يحتاجون للدم"؛ سائلًا الله العلي القدير أن يجعل ذلك في موازين حسنات القائمين على الحملة ويحسن الجزاء والأجر للمتبرعين.