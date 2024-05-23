رئيس "جامعة خالد" يدشّن معرض صور "مدينتنا الجامعية" بالفرعاء

إضافة إلى ما يمثّله من محطةٍ لوسائل الإعلام والضيوف من الخارج للاستزادة المعرفية بتاريخ الجامعة، إيمانًا بأهمية التنوّع في إيصال المعلومة بطرق مختلفة، وسعيًا إلى تعظيم الأثر الإعلامي وتحقيق الفائدة المنشودة.