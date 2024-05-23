رئيس "جامعة خالد" يدشّن معرض صور "مدينتنا الجامعية" بالفرعاء

دشّن رئيس جامعة الملك خالد المكلف، الدكتور سعد بن محمد بن دعجم، صباح اليوم الخميس، معرض صور "مدينتنا الجامعية"، بمركز المعارض والمؤتمرات بالمدينة الجامعية بالفرعاء.
ينظم المعرض، مكتب خبراء الإعلام للدراسات والاستشارات، بإشراف الإدارة العامة للاتصال المؤسسي بالجامعة.
وتجوّل رئيس الجامعة المكلف، في أرجاء المعرض وهو أحد ثمار مشروع التوثيق والمنتجات الاتصالية الذي نفذه مكتب خبراء الإعلام للدراسات والاستشارات بالجامعة.
ويضم المعرض 350 صورة تغطي مكونات المدينة الجامعية بالفرعاء، وما تجسده من مرافق ومنشآت ومكونات تعكس الدور الحضاري للمملكة.
بدوره، أوضح رئيس قسم الإعلام والاتصال والمشرف على صحيفة آفاق ومدير مكتب خبراء الإعلام للدراسات والاستشارات الدكتور علي آل زهير القحطاني، أن المعرض يأتي كمنصةٍ تثقيفية معرفية لمختلف فئات المجتمع والطلاب والطالبات وأعضاء هيئة التدريس والموظفين.
إضافة إلى ما يمثّله من محطةٍ لوسائل الإعلام والضيوف من الخارج للاستزادة المعرفية بتاريخ الجامعة، إيمانًا بأهمية التنوّع في إيصال المعلومة بطرق مختلفة، وسعيًا إلى تعظيم الأثر الإعلامي وتحقيق الفائدة المنشودة.
وأشار "القحطاني"، إلى أن المعرض سيفتح أبوابه للمهتمين وطلبة الجامعة والمدارس وضيوف الجامعة، خلال الفترة المقبلة، ترسيخًا للرسائل الإعلامية للمعرض بطريقة تفاعلية ومباشرة مع الجمهور.