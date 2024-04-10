بالصور.. "محافظ الخرج" يزور المرضى المنوّمين بمستشفى الملك خالد ويهنئهم بالعيد

قام محافظ الخرج الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز، صباح اليوم، بزيارة ومعايدة المرضى المنومين في مستشفى الملك خالد.
وكان في استقبال الأمير فهد لدى وصوله المستشفى: المدير التنفيذي لنطاق الخرج الصحي الأخصائي فهد بن محمد الممخور، وعدد من المسؤولين، والفريق الطبي.
عقب ذلك استمع لشرح موجز عن أبرز الخدمات والبرامج التي نفذها المستشفى خلال شهر رمضان المبارك، ثم قام بجولة ومعايدة للمرضى المنومين شملت مختلف الأقسام.
وقدم محافظُ الخرج خلال الزيارة التهنئةَ للمرضى المنومين بمناسبة عيد الفطر المبارك، سائلًا الله تعالى أن يمنّ على الجميع بالصحة والسلامة، وأن يعيد هذه المناسبةَ الكريمة على الجميع باليمن والخيرات.
وفي نهاية الزيارة قدّم شكرَه وتقديره للطاقم الطبي ومسؤولي المستشفى؛ على ما يقدمونه من اهتمام ورعاية صحية متميزة للمرضى المنومين.