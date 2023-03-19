بمشاركة عددٍ من الجهات المعنية.. البيئة تنظم مبادرة لتطعيم الحيوانات الأليفة "القطط"

نظمت إدارة البيئة وقسم التطوع والمسؤولية الاجتماعية، ومكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة، وبالتعاون مع عيادة الحيوانات الأليفة السعيدة البيطرية اليوم مبادرة لتطعيم الحيوانات الأليفة "القطط" بمشاركة عديد من الجهات بهدف توعية المجتمع بأهمية الرفق بالحيوانات، وإرشاد أصحاب الحيوانات الأليفة إلى طرق التعامل معها ونظافتها وطعامها.
وبيّن أن المعرض فرصة للاطلاع على *الخدمات التي توفرها وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، والتعريف بجميع الخدمات المقدمة في شتى الجوانب.
وأُقيمت الفعاليّة على كورنيش جدة الحمراء مقابل الريتز كارلتون من الساعة الرابعة إلى العاشرة مساءً، وذلك ضمن فعاليّات يوم المسؤولية الاجتماعية وسط إقبال كبير من الزوار وأطفال المحافظة تحت عنوان " نلتزم بمسؤوليتنا الاجتماعية".
واستهدفت الحملة جميع شرائح المجتمع من الأسرة والأطفال والمهتمين بالرفق بالحيوان والاختصاصيين في مجالات البيئة والثروة الحيوانية.
من جهة أخرى أكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد بن عبدالله الخليف أن يوم المسؤولية الاجتماعية يجعلنا نحرص نحن وشركاء النجاح بإبراز مسؤوليتنا الاجتماعية وأثرها وجعل هذه المناسبة نافذة لعرض منجزاتنا للآخرين، وأن نكون قيمة مضافة في مجال المسؤولية الاجتماعية، وأن تبرز تلك الإسهامات حلولاً جذرية لمعالجة قضايا جوهرية تهم المجتمع، وتُسهم في حماية وتطور الإنسان وحفظ التنوع البيئي والموارد الطبيعية ونموها.
لذلك يدعو فرع الوزارة المؤسسات والجهات التعاونية، وجميع شرائح المجتمع، للإسهام في المشاركة في يوم المسؤولية الاجتماعية والذي يهدف إلى تحقيق بيئة مزدهرة ومستدامة، تحظى بأعلى درجات الرعاية من الجميع.