بمشاركة عددٍ من الجهات المعنية.. البيئة تنظم مبادرة لتطعيم الحيوانات الأليفة "القطط"

من جهة أخرى أكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد بن عبدالله الخليف أن يوم المسؤولية الاجتماعية يجعلنا نحرص نحن وشركاء النجاح بإبراز مسؤوليتنا الاجتماعية وأثرها وجعل هذه المناسبة نافذة لعرض منجزاتنا للآخرين، وأن نكون قيمة مضافة في مجال المسؤولية الاجتماعية، وأن تبرز تلك الإسهامات حلولاً جذرية لمعالجة قضايا جوهرية تهم المجتمع، وتُسهم في حماية وتطور الإنسان وحفظ التنوع البيئي والموارد الطبيعية ونموها.