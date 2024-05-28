حائل.. جولات إشرافية ميدانية على برامج الإصحاح البيئي والنفايات الطبية

نفّذت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة حائل، ممثلةً في إدارة صحة البيئة والصحة المهنية بالصحة العامة جولات إشرافية ميدانية خارج مدينة حائل على برامج الإصحاح البيئي، والنفايات الطبية، وبلاغات التسممات الغذائية والكيميائية، وعيادات الموظفين في المستشفيات، حيث شملت الجولات: مستشفى بقعاء العام، ومستشفى سميراء العام.