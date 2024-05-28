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حائل.. جولات إشرافية ميدانية على برامج الإصحاح البيئي والنفايات الطبية

للتأكد من التزام المنشآت بمعايير الجودة وتقويم مستويات الأداء والمحافظة عليها
حائل.. جولات إشرافية ميدانية على برامج الإصحاح البيئي والنفايات الطبية

نفّذت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة حائل، ممثلةً في إدارة صحة البيئة والصحة المهنية بالصحة العامة جولات إشرافية ميدانية خارج مدينة حائل على برامج الإصحاح البيئي، والنفايات الطبية، وبلاغات التسممات الغذائية والكيميائية، وعيادات الموظفين في المستشفيات، حيث شملت الجولات: مستشفى بقعاء العام، ومستشفى سميراء العام.

وبيّنت صحة حائل أن هذه الجولات الإشرافية تأتي في إطار متابعة مدى تطبيق برامج الإصحاح البيئي في المنشآت الصحية ومعايير جودتها من خلال الالتزام بالشروط والمعايير البيئية داخل المنشأة وتقويم مستويات الأداء والمحافظة عليها.

حائل
برامج الإصحاح البيئي والنفايات الطبية

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