مجلس "تخصصي ذوي الإعاقة" يشارك في المعرض الدولي للقطاع غير الربحي

وأوضح الدكتور عبدالرحمن بن سالم السيف رئيس المجلس الفرعي التخصصي لجمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة أن المجلس يسعى لتحقيق رؤيته ليكون قطاع ممكن لمجتمع حيوي وأثر مستدام، يؤدي رسالته التكاملية من خلال تضافر الجهود، وإشراك جمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة بالمملكة في اتخاذ القرارات التي تسهم في تطوير وبناء قدرات تلك الجمعيات، سعيًا لتحقيق تطلعات الحكومة الرشيدة وتوفير أقصى سبل الرفاه والحياة الكريمة للمستفيدين، وتمكينهم من خلال برامج بناءة تسهم بفعالية في تجويد حياتهم ودمجهم في المجتمع.