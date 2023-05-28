مجلس "تخصصي ذوي الإعاقة" يشارك في المعرض الدولي للقطاع غير الربحي

شارك المجلس الفرعي التخصصي لجمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة في فعاليات المعرض الدولي للقطاع غير الربحي والأوقاف الذي انطلقت فعالياته خلال الفترة من 27 - 29 مايو 2023م، وبشراكة استراتيجية مع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي والأوقاف تحت شعار "شراكات فاعلة.. لأهداف التنمية المستدامة".
وتضمّنت مشاركة المجلس بجناح تعريفي عن دوره في مجال دعم جمعيات ذوي الإعاقة بالمملكة لما فيه خدمة المستفيدين، سيما وأن المجلس يضم تحت مظلته نحو 200 جمعية خيرية متخصصة في رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة من مختلف مناطق المملكة، إضافةً إلى الرسائل التعريفية بأهداف ورؤية المجلس.
وشهد الركن التعريفي بالمجلس إقبالًا مكثّفًا من قِبَل الحضور الذين أبدوا إعجابهم بجهود المجلس، ودوره الريادي في تنظيم ومأسسة عمل الجمعيات المتخصصة في ذوي الإعاقة والتنسيق فيما بينها لإطلاق مبادرات بناءة تهدف لخدمة المستفيدين.
واطّلع الزوار على أبرز البرامج التي يقدمها المجلس في هذا الشأن.
وأوضح الدكتور عبدالرحمن بن سالم السيف رئيس المجلس الفرعي التخصصي لجمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة أن المجلس يسعى لتحقيق رؤيته ليكون قطاع ممكن لمجتمع حيوي وأثر مستدام، يؤدي رسالته التكاملية من خلال تضافر الجهود، وإشراك جمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة بالمملكة في اتخاذ القرارات التي تسهم في تطوير وبناء قدرات تلك الجمعيات، سعيًا لتحقيق تطلعات الحكومة الرشيدة وتوفير أقصى سبل الرفاه والحياة الكريمة للمستفيدين، وتمكينهم من خلال برامج بناءة تسهم بفعالية في تجويد حياتهم ودمجهم في المجتمع.
وبيّن أن المجلس تم تدشين مقره مؤخرًا في حي قرطبة بالرياض ليؤدي أهدافه من خلال تمثيل الجمعيات الأهلية المعنية أمام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والأجهزة الحكومية، والتنسيق بين عمل تلك الجمعيات وتحسين الأداء وتطوير أنظمة العمل فيها، إضافة إلى تطوير البرامج والخدمات المقدمة للمستفيدين، واستحداث برامج لتفعيل دور الجمعيات والمساهمة بتطوير القطاع غير الربحي في المملكة بشكل عام.