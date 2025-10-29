"جمعية بدن" تُشارك في المؤتمر الدولي لعلوم الرياضة وتؤكد حضورها العلمي رغم حداثة عهدها

تُشارك جمعية بدن الرياضية في المؤتمر والمعرض الدولي السادس لعلوم الرياضة والنشاط البدني، الذي يُقام تحت عنوان "استضافة الأحداث الرياضية"، في جامعة الملك سعود بالرياض، خلال الفترة من 3 إلى 5 نوفمبر 2025م.
وأكد المدير التنفيذي للجمعية، طلال حمود الشمري، أن هذه المشاركة تمثل خطوة جديدة نحو تعزيز حضور الجمعيات الرياضية الوطنية في المشهد العلمي، وإبراز دورها في نشر الوعي الصحي، وتمكين الرياضة المجتمعية، ودعم مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأوضح أن جمعية بدن تنطلق من إيمانٍ راسخ بأن الرياضة ليست مجرّد نشاط بدني، بل علمٌ وثقافة، ورسالة تسهم في بناء الإنسان وتنمية المجتمع.
واختتم بقوله: "معًا… نحو مجتمعٍ صحيٍّ، واعٍ، ومُبدع."
يُذكر أن الجمعية لم يتجاوز عمرها العامين، ورغم حداثتها، نظّمت أنشطة رياضية متنوعة لجميع فئات المجتمع، مؤكدة أن الطموح لا يُقاس بالعُمر، بل بالفعل والعطاء.