"أمانة الأحساء" تُشارك في تفعيل "أسبوع البيئة 2024"

دشن أمين الأحساء المهندس عصام بن عبداللطيف الملا، مشاركة الأمانة بـ(أسبوع البيئة 2024)، تزامنًا مع احتفاء المملكة بهذا الأسبوع تحت شعار "تعرف بيئتك؟!"
وتُشارك أمانة الأحساء في تفعيل الأسبوع من خلال إقامة الأركان التعريفية والتوعوية في سوق القيصرية التاريخي ومجمع العثيم، بهدف نشر الوعي البيئي المجتمعي، وتعزيز الاستدامة البيئية، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
ويأتي "أسبوع البيئة" تعزيزًا للجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة لرفع مستوى الوعي البيئي لدى فئات المجتمع كافة والقطاعات المختلفة وتحفيزهم للالتزام بالسلوكيات المثالية تجاه البيئة، بالإضافة إلى نشر المعرفة بأهمية القضايا البيئية، وتنمية حس المسؤولية في المجتمع.
وتُعد المملكة من بين الدول التي تضع البيئة والتنمية المستدامة في مقدمة أولوياتها، إذ تمتلك خططًا استراتيجية شاملة تهدف إلى تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة، حيث اتخذت المملكة خطوات حثيثة لبناء مستقبل بيئي أكثر استدامة منذ إطلاق رؤية 2030 في عام 2016م، وذلك باعتماد استراتيجية وطنية للبيئة، وإطلاق حزمة من التشريعات والاستراتيجيات والخطط الوطنية التي تستهدف حماية البيئة وتنميتها واستدامتها.
كما تبنت المملكة عددًا من المبادرات الوطنية الرائدة لتعزيز المحافظة على البيئة، وفي مقدمتها مبادرتا السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر.
ويعد أسبوع البيئة مناسبة وطنية تم اعتمادها بقرار من مجلس الوزراء، تهدف إلى نشر الوعي البيئي المجتمعي، وتـحـقـيـق الاستدامة البيئية والمحافظة على الموارد الطبيعية، والحد من التلوث بمختلف أنـواعـه، ويتم خلال هذا الأسبوع تنفيذ فعاليّات وبرامج ومبادرات عدة في أنحاء المملكة، بمشاركة الأفراد والقطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية.