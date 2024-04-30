"أمانة الأحساء" تُشارك في تفعيل "أسبوع البيئة 2024"

وتُعد المملكة من بين الدول التي تضع البيئة والتنمية المستدامة في مقدمة أولوياتها، إذ تمتلك خططًا استراتيجية شاملة تهدف إلى تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة، حيث اتخذت المملكة خطوات حثيثة لبناء مستقبل بيئي أكثر استدامة منذ إطلاق رؤية 2030 في عام 2016م، وذلك باعتماد استراتيجية وطنية للبيئة، وإطلاق حزمة من التشريعات والاستراتيجيات والخطط الوطنية التي تستهدف حماية البيئة وتنميتها واستدامتها.