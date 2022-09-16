"تنمية الأفلاج" تعرف 40 متدرباً بفن صياغة وكتابة الخطابات

ويتناول البرنامج بعض مهارات اللغة التي يحتاج إليها المتدرب في حياته العملية، عند التعامل مع اللغة قراءة وكتابة، وألفاظ الخطابات الإدارية كذلك خصائص أسلوب الخطابات والشكل الخارجي لها.