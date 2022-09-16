"تنمية الأفلاج" تعرف 40 متدرباً بفن صياغة وكتابة الخطابات

قدمت جمعية تنمية الأفلاج برنامجاً تدريبياً لـ 40 متدرباً من مختلف الإدارات الحكومية وجمعيات القطاع الثالث عن فن وصياغة الخطابات.
ويهدف البرنامج الذي قدمه عميد كلية العلوم والدراسات الإنسانية بالأفلاج بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز الدكتور مسفر بن محماس الكبيري للتعريف بفن صياغة وكتابة الخطابات وتطوير مهارات الموظفين في مجال إعداد الخطابات وأساسياتها.
وتضمنت محاور البرنامج تزويد المتدربين بمهارات اللغة التي يحتاجها محرر الخطابات وخصائصها وأسلوبها وصياغة محاضر الجلسات وإعداد التقارير.
ويتناول البرنامج بعض مهارات اللغة التي يحتاج إليها المتدرب في حياته العملية، عند التعامل مع اللغة قراءة وكتابة، وألفاظ الخطابات الإدارية كذلك خصائص أسلوب الخطابات والشكل الخارجي لها.