حديقة "جامع محمود فطاني" تعاني من التصحُّر والتشوُّه البصري

وأصبح الموقع مكانًا لرمي النفايات وبعض مخلفات المباني، إضافة إلى خزان أرضي شبه مكشوف، ساهم في انتشار البعوض وتكاثره، ولعبتين للأطفال، تكادان تُشكلان خطرًا عليهم بسبب تآكل أجزائهما المصنوعة من الخشب القديم.