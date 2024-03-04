جناح أمانة الرياض في "ليب" يستعرض المشروعات الكبرى والحلول الذكية لتعزيز تنافسية العاصمة

أوضحت أمانة منطقة الرياض أن جناحها في مؤتمر ليب التقني الذي انطلقت فعالياته اليوم في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم، ويستمر حتى السابع من مارس الجاري، يأخذ الزائر في جولة متكاملة على مشروعات الرياض الكبرى، وأحدث التقنيات والحلول الذكية لتعزيز تنافسية الرياض دوليًا.
وأشارت أمانة منطقة الرياض الشريك الاستراتيجي لمؤتمر ليب إلى أن جناحها يسلط الضوء على خدماتها الرقمية ومزايا تطبيق مدينتي، ضمن جهودها في الارتقاء بالخدمات المقدمة للسكان والزوار، وتسهيل الوصول إليها والاستفادة منها.
وبيّنت أن أركان الجناح تتضمن كذلك النموذج الأولي لتقنية التوأمة الرقمية لمنطقة الرياض، أحدث تقنيات المدن الذكية، ولمحة شاملة عن المدينة ومراحل تطورها.
كما يستعرض الجناح عددًا من المشروعات النوعية في الرياض مثل مشروع حدائق الملك عبدالله، حي الملك سلمان، وجهود أنسنة الأحياء، والتوسع في الحدائق النوعية.
يُذكر أن أمانة منطقة الرياض تسعى من خلال شراكتها الاستراتيجية في مؤتمر ليب إلى دعم التقنيات الحديثة والابتكار، تبادل المعارف والخبرات بما يخدم التنمية الشاملة والمستدامة، وانطلاقًا من أهدافها في تعزيز الشراكات الفاعلة، وتمكين الحلول الذكية لخدمة المنطقة وساكنيها.