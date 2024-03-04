جناح أمانة الرياض في "ليب" يستعرض المشروعات الكبرى والحلول الذكية لتعزيز تنافسية العاصمة

أوضحت أمانة منطقة الرياض أن جناحها في مؤتمر ليب التقني الذي انطلقت فعالياته اليوم في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم، ويستمر حتى السابع من مارس الجاري، يأخذ الزائر في جولة متكاملة على مشروعات الرياض الكبرى، وأحدث التقنيات والحلول الذكية لتعزيز تنافسية الرياض دوليًا.