"مكافحة السرطان" تعقد لقاءً توعويًا لبيان مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

وكان اللقاء قد بدأ بالتعريف بمعنى غسيل الأموال، وأسباب انتشار هذه الظاهرة والآثار السلبية لها وطرق استغلالها في القطاع غير الربحي، كما ناقش اللقاء جهود المملكة العربية السعودية المستمرة في مواجهة غسيل الأموال والتصدي لتمويل الإرهاب وعرض اللوائح والأنظمة المعتمدة من قِبل المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.