"مكافحة السرطان" تعقد لقاءً توعويًا لبيان مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

أقامت الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان لقاءً توعويًا بعنوان "مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب" بالتعاون مع مركز تمكين للدراسات والبحوث وبحضور رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وسائر منسوبي الجمعية وبتقديم المدرب المعتمد ماهر الجعيد.
واستهدف اللقاء المسؤولين في إدارة الجمعية والمنسوبين بهدف التوعية بهذه المخاطر، نظرًا لانعكاسها على المجتمع والاقتصاد على حدٍ سواء ودورها في تفكيك المجتمعات وهدم الأسر وتبذير الأموال العامة.
وكان اللقاء قد بدأ بالتعريف بمعنى غسيل الأموال، وأسباب انتشار هذه الظاهرة والآثار السلبية لها وطرق استغلالها في القطاع غير الربحي، كما ناقش اللقاء جهود المملكة العربية السعودية المستمرة في مواجهة غسيل الأموال والتصدي لتمويل الإرهاب وعرض اللوائح والأنظمة المعتمدة من قِبل المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
كما تطرق اللقاء إلى السياسات وسبل الوقاية وأبرز الإجراءات اللازم اتخاذها تجاه جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وشدد على أهمية رفع مستوى الوعي بمخاطر الجرائم المالية وأهمية تعزيز الرقابة الإدارية، وتمت مناقشة بعض الحالات التدريبية.