"تعليم النماص" يحتفل بيوم التأسيس في قرية العُرش التراثية بحضور جماهيري

وقد تخلل الحفل برنامج ثقافي اشتمل على حفل خطابي و ألوان تراثية استعراضية ومسرحية بعنوان قصة وطن حلق من خلالها طلاب وطالبات تعليم النماص في الاعتزاز بهذا الوطن وأيامه وتاريخه العريق الذي يمتد عبر قرون ٍ من التطور والنماء.