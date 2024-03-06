"تعليم النماص" يحتفل بيوم التأسيس في قرية العُرش التراثية بحضور جماهيري

احتفلت إدارة تعليم النماص بذكرى يوم التأسيس اليوم الثلاثاء بقرية العُرش التراثية برعاية محافظ النماص و بحضور مديري الإدارات الحكومية وجمع جماهيري كبير.
تنوعت لوحات الجمال في هذه المناسبة عبر العيش في أيام الماضي مع الأركان التراثية والحياة المجتمعية والإبداعات الفنية والحرف القديمة والأزياء والأكلات الشعبية والألعاب الشعبية والفنون التراثية والبصرية.
وقد تخلل الحفل برنامج ثقافي اشتمل على حفل خطابي و ألوان تراثية استعراضية ومسرحية بعنوان قصة وطن حلق من خلالها طلاب وطالبات تعليم النماص في الاعتزاز بهذا الوطن وأيامه وتاريخه العريق الذي يمتد عبر قرون ٍ من التطور والنماء.
ورفع مدير تعليم النماص عمر الغامدي التهنئة للقيادة الرشيدة بهذه المناسبة معبراً عن فخر منسوبي ومنسوبات التعليم والمجتمع التعليمي بتاريخٍ مجيد وأئمة عظماء وبطولات خالدة لما يزيد عن ثلاثة قرون من الزمان.