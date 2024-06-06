"تعليم مكة" يحتفي بتكريم 35 متميزًا من منسوبي الأمن والسلامة والمرافق

يأتي التكريم تقديرًا لجهود حراس المنشآت والمباني التعليمية، وتعزيزًا لدورهم المهم في الميدان، وتثمينًا لمن أخلص في عمله واستشعر أهمية الأمانة التي كُلّف بها، من منطلق إظهار التقدير والاحترام لجهودهم الحثيثة في الحفاظ على سلامة الجميع، وتحفيزهم على مواصلة تطوير مهاراتهم والحفاظ على أعلى معايير الأداء، وتسليط الضوء على أهمية الأمن والسلامة في المجتمع ككل، وتقديرًا لجهودهم خلال العام الدراسي 1445هـ، ونظير الجهود التي بُذلت منهم خلال فترة القبول في تنظيم دخول المراجعين والزائرين في المنشآت والمباني التعليمية.