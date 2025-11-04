طلاب وطالبات مدارس مكة المكرمة يتفاعلون مع مهرجان واحة الملك سلمان

يشهد مهرجان الرياضيات لغة العلوم الذي تنظمه واحة الملك سلمان للعلوم بالشراكة مع الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة وجامعة أم القرى، إقبالًا متزايدا من الطلاب والطالبات بمدارس مكة المكرمة. يهدف المهرجان إلى تبسيط العلوم وإيصالها لكافة فئات المجتمع بطرق مبتكرة وجذابة، وذلك ضمن المبادرة الوطنية لاكتشاف الشغف وإطلاق القدرات في العلوم والتقنية، حيث تم تخصيص الفترة الصباحية للـمدارس من الأحد إلى الخميس | 8:00 ص - 12:00 م وتم تخصيص الفترة المسائية للأسر : من الأحد إلى الأربعاء 5:00 م - 9:00 م و من الخميس إلى السبت 7:00 م - 11:00 م.