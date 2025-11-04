طلاب وطالبات مدارس مكة المكرمة يتفاعلون مع مهرجان واحة الملك سلمان

يشهد مهرجان الرياضيات لغة العلوم الذي تنظمه واحة الملك سلمان للعلوم بالشراكة مع الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة وجامعة أم القرى، إقبالًا متزايدا من الطلاب والطالبات بمدارس مكة المكرمة. يهدف المهرجان إلى تبسيط العلوم وإيصالها لكافة فئات المجتمع بطرق مبتكرة وجذابة، وذلك ضمن المبادرة الوطنية لاكتشاف الشغف وإطلاق القدرات في العلوم والتقنية، حيث تم تخصيص الفترة الصباحية للـمدارس من الأحد إلى الخميس | 8:00 ص - 12:00 م وتم تخصيص الفترة المسائية للأسر : من الأحد إلى الأربعاء 5:00 م - 9:00 م و من الخميس إلى السبت 7:00 م - 11:00 م.
ويهدف المهرجان الذي يستمر حتى ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٥، إلى تعزيز دور الرياضيات بصفتها ركيزة أساسية لنهضة علمية مستدامة، تدعم مستهدفات رؤية 2030 في بناء أجيال قادرة على المنافسة عالميًا، إضافةً إلى تغيير الصورة النمطية للرياضيات، من مادة مجردة إلى أداة تربط بين العلوم، وتحفز الابتكار في مجالات التقنية والبحث والتطوير، وتمهّد الطريق أمام التطبيقات الحديثة في قطاعات البحث والتطوير والابتكار ذات الأولوية الوطنية.
وزوار المهرجان سيخوضون تجربة ملهمة في رحلة من الماضي إلى المستقبل تنقلهم من فضول المعرفة إلى ابتكار الحلول مع تسليط الضوء على دور الرياضيات بصفتها محورًا رئيسًا لجميع التخصصات العلمية، من خلال فعاليات متنوعة تجمع بين التجارب التفاعلية والأنشطة الإبداعية.كما يتميز المهرجان بأجنحة ومعروضات من إدارات الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، جامعة أم القرى، والتي تقدم للزوار محتوى نوعي يبرز الاهتمام بالعلوم والتقنية والبحث والتطوير والابتكار.