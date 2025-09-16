رئيس جامعة شقراء يفتتح معرض "الملصقات البحثية والابتكارات 25"

وأكد عميد عمادة البحث وريادة الأعمال، الدكتور محمد بن فهد الرعوجي، أن المعرض يعكس تطور مستوى المشاركات عامًا بعد عام، بدعم كريم من القيادة الرشيدة – أيّدها الله – مما أسهم في تحفيز الباحثين والمبتكرين، وتعزيز تفاعلهم مع برامج العمادة المصممة لتحويل الفكرة إلى تجربة ثم أثر.