رئيس جامعة شقراء يفتتح معرض "الملصقات البحثية والابتكارات 25"

في خطوة لافتة، افتتح رئيس جامعة شقراء، الدكتور علي بن محمد السيف، معرض "الملصقات البحثية والابتكارات 25"، الذي تنظمه عمادة البحث وريادة الأعمال في بهو الإدارة الرئيس بالجامعة، وذلك بحضور وكلاء الجامعة وقياداتها ومنسوبيها وعدد من الطلاب.
ويأتي المعرض تحت شعار: "من ريادة البحث إلى ابتكار المستقبل"، ضمن جهود الجامعة لدعم البحث العلمي وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال. كما يتيح لأعضاء هيئة التدريس والطلاب عرض مشاركاتهم العلمية والابتكارية، بما يسهم في إبراز إنجازات الجامعة ورفع تنافسيتها محليًّا ودوليًّا.
وأكد عميد عمادة البحث وريادة الأعمال، الدكتور محمد بن فهد الرعوجي، أن المعرض يعكس تطور مستوى المشاركات عامًا بعد عام، بدعم كريم من القيادة الرشيدة – أيّدها الله – مما أسهم في تحفيز الباحثين والمبتكرين، وتعزيز تفاعلهم مع برامج العمادة المصممة لتحويل الفكرة إلى تجربة ثم أثر.
وأشار "الرعوجي" إلى حرص الجامعة على توفير منصات علمية تسهم في رفع قدرات الطلاب والباحثين، وتدعم توجه المملكة نحو اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.
ويضم المعرض مجموعة من الملصقات البحثية والنماذج الأولية التي تقدم حلولًا مبتكرة في مجالات متنوعة. كما تعمل العمادة على نقل هذه التقنيات إلى السوق، وتأسيس شركات ناشئة، وتفعيل الشراكات التجارية والصناعية.