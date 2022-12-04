مدير "إسلامية نجران" يلتقي أمير الفوج "39” بالمنطقة

التقى مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بنجران الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن سعد العصيمي في مكتبه -صباح اليوم الأحد- ،أمير الفوج التاسع والثلاثين بالحرس الوطني مشل بن سالم الطوالة، يرافقه مدير مكتب الإرشاد والتوجيه بالحرس المقدم خالد بن عوض القرني.
وجرى خلال اللقاء مناقشة استمرار تنفيذ اتفاقية وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ووزارة الحرس الوطني في المجال الدعوي والارشادي وتعزيز الوسطية وتحقيق الأمن الفكري.
واستعرض الدكتور العصيمي مخرجات الدورة العلمية التي نفذها الفرع بفوج الحرس الوطني ( 39 )، في تعليم وتصحيح التلاوة للفاتحة وقصار السور، وشرح كتاب الأصول الثلاثة بمشاركة دعاة الفرع، مشيرًا إلى خطط الفرع في تنفيذ العديد من المناشط الدعوية؛ والتي تأتي في إطار حرص ومتابعة وتوجيهات وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ لمنسوبي الحد الجنوبي وتكثيف التعاون بما يهدف إلى رفع نسبة الوعي، استشعارًا من دور الفرع نحو المجتمع.
وفي ختام اللقاء قدم الدكتور العصيمي هدية تذكارية.