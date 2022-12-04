مدير "إسلامية نجران" يلتقي أمير الفوج "39” بالمنطقة

واستعرض الدكتور العصيمي مخرجات الدورة العلمية التي نفذها الفرع بفوج الحرس الوطني ( 39 )، في تعليم وتصحيح التلاوة للفاتحة وقصار السور، وشرح كتاب الأصول الثلاثة بمشاركة دعاة الفرع، مشيرًا إلى خطط الفرع في تنفيذ العديد من المناشط الدعوية؛ والتي تأتي في إطار حرص ومتابعة وتوجيهات وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ لمنسوبي الحد الجنوبي وتكثيف التعاون بما يهدف إلى رفع نسبة الوعي، استشعارًا من دور الفرع نحو المجتمع.