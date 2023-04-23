"الحميّن" يرعى احتفالات الرين بالعيد ويشارك في العرضة السعودية

رعى محافظ الرين أحمد بن سعود الحميّن، الاحتفال الرسمي للمحافظة بمناسبة عيد الفطر المبارك لعام 1444هـ، والذي أُقيم في منتزه الرين العام بحضور رئيس بلدية الرين المهندس خالد بن مضيان وعددٍ من مسؤولي ومديري الدوائر الحكومية بالمحافظة.