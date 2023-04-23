"الحميّن" يرعى احتفالات الرين بالعيد ويشارك في العرضة السعودية

رعى محافظ الرين أحمد بن سعود الحميّن، الاحتفال الرسمي للمحافظة بمناسبة عيد الفطر المبارك لعام 1444هـ، والذي أُقيم في منتزه الرين العام بحضور رئيس بلدية الرين المهندس خالد بن مضيان وعددٍ من مسؤولي ومديري الدوائر الحكومية بالمحافظة.
وشارك المحافظ الأهالي في العرضة السعودية، وقام بتوزيع الهدايا على الحضور وألعاب للأطفال، وكرّم الجهات المشاركة.
وألقى المحافظ كلمة قدم خلالها التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وإلى سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولأمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر ونائبه بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، كما قدم التهنئة لأهالي محافظة الرين، سائلاً الله أن يعيده باليمن والمسرات.
كما قدّم "الحميّن" شكره لبلدية محافظة الرين إقامتها وتنظيمها فعاليّات العيد لأهالي المحافظة ومشاركتهم فرحة العيد، وحرص على توجيه الشكر للفرق المشاركة والعاملين في فعاليات عيد الرين هذا العام كافة.
فيما ألقى الشاعر فهد عجيم القحطاني قصيدة وطنية بهذه المناسبة نالت استحسان الحضور، وتقدّم بكلمة الأهالي نيابة عنهم الدكتور حمود أبو ظهير.