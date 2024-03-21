جامعة الملك خالد توقّع اتفاقية تعاون مع كلية الشرق العربي للدراسات العليا

بحضور رئيس جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، وقّعت الجامعة ممثلةً بكلية التربية، أمس الأربعاء، بالمدينة الجامعية بالفرعاء، اتفاقية تعاون مع كلية الشرق العربي للدراسات العليا، لتنفيذ برنامج جامعة الملك خالد دكتوراه الفلسفة في التربية تخصص "الإدارة والإشراف التربوي" والحاصل على الاعتماد البرامجي الكامل بمقر كلية الشرق العربي للدراسات العليا.
ومثّل كلية الشرق العربي للدراسات العليا في التوقيع، معالي عميد الكلية الأستاذ الدكتور سعيد بن تركي الملة، ومن جانب كلية التربية بجامعة الملك خالد عميد الكلية الدكتور سامي مصبح الشهري.
وجاءت هذه الاتفاقية نتيجة إيمان الطرفين بأهمية الشراكة والتعاون في تحقيق الدور التكاملي بين المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة، لتحقيق رؤية السعودية 2030 في تطوير القطاع التعليمي.
وعبّر عميد كلية الشرق العربي للدراسات العليا الأستاذ الدكتور سعيد بن تركي الملة، عن سعادته بالتعاون مع جامعة الملك خالد، مشيرًا إلى أن هذه الشراكة ستُسهم في تعزيز التبادل العلمي والثقافي بين الجهتين، وتقديم فرص تعليمية وبحثية متميزة للطلاب والباحثين في مجال التربية.
من جانب آخر، أوضح عميد كلية التربية بجامعة الملك خالد الدكتور سامي مصبح الشهري، أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار التعاون المثمر بين الجامعات والمؤسسات التعليمية الرائدة، بهدف تعزيز جودة التعليم العالي وتقديم برامج دراسية متميزة تلبي احتياجات سوق العمل وتُسهم في تطوير المجتمع؛ كما أشار إلى أن برنامج الدكتوراه في تخصص "الإدارة والإشراف التربوي" سيكون له دور بارز في تأهيل الكوادر البشرية المتخصصة في هذا المجال، وتعزيز البحث العلمي والابتكار في مجال التربية.
يُذكر أن جامعة الملك خالد عملت على توسيع دائرة تعاونها مع الجامعات والمؤسسات التعليمية، بهدف رفع مستوى التعليم والبحث العلمي، وتحقيق رؤية السعودية 2030 في تطوير القطاع التعليمي وتحقيق التميز الأكاديمي والبحثي.