جامعة الملك خالد توقّع اتفاقية تعاون مع كلية الشرق العربي للدراسات العليا

من جانب آخر، أوضح عميد كلية التربية بجامعة الملك خالد الدكتور سامي مصبح الشهري، أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار التعاون المثمر بين الجامعات والمؤسسات التعليمية الرائدة، بهدف تعزيز جودة التعليم العالي وتقديم برامج دراسية متميزة تلبي احتياجات سوق العمل وتُسهم في تطوير المجتمع؛ كما أشار إلى أن برنامج الدكتوراه في تخصص "الإدارة والإشراف التربوي" سيكون له دور بارز في تأهيل الكوادر البشرية المتخصصة في هذا المجال، وتعزيز البحث العلمي والابتكار في مجال التربية.