"تطوير شقراء" تنهي الاستعدادت للاحتفاء باليوم الوطني.. فعاليات متنوعة بالقرية التاريخية

بدأت جمعية التنمية والتطوير بشقراء، ممثلة في لجانها المختلفة "لجنة التراث والحرف ولجنة البرامج والمبادرات واللجنة النسائية، الاستعدادات - منذ وقت مبكر - للاحتفاء باليوم الوطني 92 ، حيث أعلنت عن تنفيذ عدد من الفعاليات والمناشط الوطنية بهذه المناسبة.
وأكدت جمعية التنمية والتطوير بشقراء أنها أنهت الاستعدادات للاحتفاء باليوم الوطني 92 من خلال تشكيل اللجان العاملة واللجان المشرفة، من أجل تنشيط سوق حليوة التراثي ومتحف شقراء، إذ تقوم بتهيئة المواقع التراثية بما يلزم من مظاهر الاحتفاء، إضافة إلى تأمين كل ما يلزم لسلامة الزوار وصحتهم من خلال تواجد حراس الأمن وتوفير وسائل السلامة.
وأعلنت الجمعية أن الاحتفاء باليوم الوطني هذا العام سيشتمل على تنفيذ عدد من الألعاب الشعبية والحرف اليدوية والركن التراثي ومسيرة الخيول ومعرض السيارات الكلاسيكية.
كما ستحتوي الفعاليات على ركن الطفل والرسم على الوجه وعربات الطعام وأوبريت وطني ومسابقات وجوائز، إضافة إلى تفعيل متحف شقراء والدكاكين الشعبية وديوانية حليوة.
من جانبه قال عضو مجلس إدارة جمعية التنمية والتطوير بشقراء الدكتور إبراهيم أبو عباة "يمثل اليوم الوطني أهمية بالغة لكل مواطن في هذه البلاد الطاهرة، إذ تعتبر هذه المناسبة فرصة وطنيّة لإبراز الانتماء لهذا الوطن الغالي والشعور بالعز والافتخار لما يقوم به وطننا العزيز من جهود بنّاءة وتنمية شاملة وتوفير سبل الرفاهية والراحة للمواطن ".
وتابع: "من أهداف الاحتفاء باليوم الوطني، تعزيز حب الوطن في كيان كل مواطن ووجدانه، بحيث يترجم هذا الحب أقوالاً صادقةً، وأفعالاً نافعةً خيرة. وألاّ يدّخر جهداً في خدمته ونُصرته بكل ما يستطيعه ويملكه من إمكاناتٍ وطاقاتٍ وقدرات واستعدادات وكذلك الوقوف أمام سيرة الإمام الموحد العظيم الملك عبدالعزيز رحمه الله وما قام به من جهود عظيمة وأعمال جليلة لتوحيد هذا الكيان الشامخ وما قام به أبناؤه البررة من بعده من مواصلة جهود الموحد من تطوير وتنمية وبناء".
وأضاف: "من أهم الأهداف السامية للاحتفاء باليوم الوطني، الحفاظ على أمن الوطن واستقراره، وعدم السماح لأي عابثٍ أو حاقدٍ أو حاسد أو دخيلٍ بالإخلال بأمن الوطن أو المزايدة عليه، واستشعار هذه المسؤولية العظيمة عند كل فردٍ من أفراد المجتمع فيصبح الجميع عيوناً ساهرةً لحماية الوطن وحفظ أمنه واستقراره".
وأشاد بما تعيشه المملكة اليوم من تقدم في كافة المجالات في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، وسأل الله أن يحفظ بلادنا وولاة أمرنا من كل سوء ومكروه.