"تطوير شقراء" تنهي الاستعدادت للاحتفاء باليوم الوطني.. فعاليات متنوعة بالقرية التاريخية

وتابع: "من أهداف الاحتفاء باليوم الوطني، تعزيز حب الوطن في كيان كل مواطن ووجدانه، بحيث يترجم هذا الحب أقوالاً صادقةً، وأفعالاً نافعةً خيرة. وألاّ يدّخر جهداً في خدمته ونُصرته بكل ما يستطيعه ويملكه من إمكاناتٍ وطاقاتٍ وقدرات واستعدادات وكذلك الوقوف أمام سيرة الإمام الموحد العظيم الملك عبدالعزيز رحمه الله وما قام به من جهود عظيمة وأعمال جليلة لتوحيد هذا الكيان الشامخ وما قام به أبناؤه البررة من بعده من مواصلة جهود الموحد من تطوير وتنمية وبناء".