جامعة الملك سعود تحفز الباحثين لتعزيز خطط التنمية والحد من التحديات العمرانية

وأضاف الدغشيم أن البحث العلمي يعد الركيزة الأساسية لبناء مجتمع المعرفة، ونسعى دوماً بالكلية لتعزيز مكانة البحث العلمي من خلال توفير البيئة العلمية الداعمة لإنتاج بحوث نوعية ومبتكرة ذات قيمة إبداعية، وتقنية علمية، مشيراً إلى أن هذه الندوة تستهدف تحفيز الباحثين والمتخصصين في المحاور ذات الاهتمام المشترك في المجال المعماري والعمراني من داخل الجامعة وخارجها لتطوير الحياة في البيئة العمرانية ومواجهة تحدياتها، ورفع مستوى جودة الحياة.