"سعود الطبية" تحتفي بإنجازات أقسام العمليات وتقليل قوائم الانتظار

كرّم المدير العام التنفيذي لمدينة الملك سعود الطبية الدكتور أحمد العنزي، أقسام العمليات في المدينة، بعد أن شهدت العديد من المنجزات التي تمثلت في ارتفاع نسبة حالات جراحة اليوم الواحد، إضافة إلى تقليل قوائم الانتظار.