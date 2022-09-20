"سعود الطبية" تحتفي بإنجازات أقسام العمليات وتقليل قوائم الانتظار

كرّم المدير العام التنفيذي لمدينة الملك سعود الطبية الدكتور أحمد العنزي، أقسام العمليات في المدينة، بعد أن شهدت العديد من المنجزات التي تمثلت في ارتفاع نسبة حالات جراحة اليوم الواحد، إضافة إلى تقليل قوائم الانتظار.
وأثمرت الجهود المبذولة في إجراء 9500 عملية جراحية خلال النصف الأول من عام 2022، وحققت العملياتُ ارتفاعًا في نسبة إشغال غرف العمليات لتصل إلى 77% خلال شهر يونيو 2022م.
وأشاد "العنزي" بالجهود المبذولة لإدارة العمليات؛ مؤكدًا أهمية الحرص على تقديم خدمات طبية آمنة ذات كفاءة وجودة عاليتين للمستفيدين؛ من خلال استخدام أحدث التقنيات والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة.