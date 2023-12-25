"آل حامد" يدشّن مشروع "جادة بيشة" بفعاليات وبرامج متنوّعة للزوّار والأهالي

دشّن محافظ بيشة الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله آل حامد، بحضور وكيل الأمين لشؤون البلديات، ومديري وممثلي الجهات الحكومية بالمحافظة، مساء أمس الأحد، افتتاح مشروع "جادة بيشة".
ويعد المشروع أحد مشاريع بلدية بيشة لتحسين المشهد الحضري، واستغلال الساحات إلى مناطق جذب ذاتَ وجهةٍ جماليةٍ وحضاريةٍ للزوّار والأهالي.
وفي شأنٍ متصل تجول المحافظ والحضور في معرض مشاريع وإنجازات بلدية بيشة لعام ٢٠٢٣ المُقام ضمن الجادة، ويشمل عرضًا لأبرز مشاريع البلدية، وكذلك المشاريع الجاري تنفيذها، إلى جانب زيارة أركان الأسر المُنتجة، والفن التشكيلي المُستوحى من تراث المحافظة.
وفي السياق ذاته، أُقيم حفل خطابي مع تدشين هذا المشروع، حيث ألقى رئيس بلدية بيشة المهندس علي بن سعيد آل جلبان، كلمته التي أوضح فيها طبيعة فكرة مشروع جادة بيشة، مضيفاً أن بلدية بيشة حوّلت ساحة المواقف إلى ملتقى فني وثقافي، لتكون "جادة بيشة" إحدى نقاط الجذب السياحي في بيشة والداعمة لمنظومة التنمية الاقتصادية التي تساعد المشاريع الريادية على إيجاد منافذ بيع لعرض المنتجات الجديدة والمبتكرة، وتحتضن حزمةً من البرامج والفعاليات المختلفة على مدار العام، موجهًا شكره لأمير المنطقة، وأمين المنطقة، على المتابعة الدائمة والمستمرة لكل أنشطة ومشاريع البلدية.
الجدير بالذكر، أن البلدية قامت بتنظيم عددٍ من الفعاليات والبرامج المتنوّعة للكبار والصغار، تتزامن مع افتتاح مشروع الجادة، وتسعى من خلاله إلى أن يكون المشروع وجهةً جاذبةً للزوّار والأهالي؛ في ظل تعدُّد البرامج والأفكار المُقامة بالجادة، وسط إقبال إيجابي وكبير مع تدشين المشروع في يومه الأول.