"آل حامد" يدشّن مشروع "جادة بيشة" بفعاليات وبرامج متنوّعة للزوّار والأهالي

وفي السياق ذاته، أُقيم حفل خطابي مع تدشين هذا المشروع، حيث ألقى رئيس بلدية بيشة المهندس علي بن سعيد آل جلبان، كلمته التي أوضح فيها طبيعة فكرة مشروع جادة بيشة، مضيفاً أن بلدية بيشة حوّلت ساحة المواقف إلى ملتقى فني وثقافي، لتكون "جادة بيشة" إحدى نقاط الجذب السياحي في بيشة والداعمة لمنظومة التنمية الاقتصادية التي تساعد المشاريع الريادية على إيجاد منافذ بيع لعرض المنتجات الجديدة والمبتكرة، وتحتضن حزمةً من البرامج والفعاليات المختلفة على مدار العام، موجهًا شكره لأمير المنطقة، وأمين المنطقة، على المتابعة الدائمة والمستمرة لكل أنشطة ومشاريع البلدية.