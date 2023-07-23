انطلاق برنامج موهبة الإثرائي الصيفي في مدارس منارات الرياض

انطلق صباح أمس الأحد برنامج موهبة الإثرائي الصيفي 2023م، والتي تقدمه مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، والمقام في مدارس منارات الرياض ويستمر لمدة ثلاثة أسابيع.
وتقدم مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" عددًا من البرامج الإثرائية للطلاب الواعدين بالموهبة والإبداع، يتلقون خلالها معرفة وخبرات علمية متقدمة تحفز قدراتهم وتنمي مهاراتهم، وتقدم لهم الدعم المناسب لتطويرها وصقلها.
وقال رئيس برنامج موهبة الاثرائي الصيفي إبراهيم الشمراني: "إن الهدف من البرنامج هو تنمية قدرات الطلاب من خلال استثمار أوقات الإجازة الصيفية بما يعزز نواتج التعلم ورفع التنافسية العالمية في المسابقات بالإضافة إلى أثر الجانب الفلكي وتعزيز البحث العلمي والابتكار وتنمية المهارات الأساسية والمستقبلية.
وأضاف أن البرنامج يتكون من عدد من الحقائب والوحدات العلمية وهي عشر وحدات منها "علم الفضاء ، برمجية الحاسوب ، طبيب المستقبل والروبوت والاختراعات وكن مبرمجًا 2 ، وكن مبرمجًا 1، كن عالمًا للفيزياء والهندسة، كن عالمًا للأحياء والعلوم الطبية، والاحتمالات وتفسير البيانات، مبينًا أن البرنامج يستهدف كذلك المهارات الحياتية في أربع حقائب: التفكير الناقد وتحمل المسؤولية والسعي إلى التميز ومهارات الاتصال.
وختم "الشمراني" حديثه بأن البرنامج الإثرائي هو برنامج يعقد للطلاب الموهوبين الذين اجتازوا مقياس موهبة ويُقام البرنامج بالمدارس يوميًا من الساعة 7:30 صباحًا وحتى الثانية والربع ظهرًا ويبلغ عدد الطلاب والطالبات بالبرنامج 200 طالب.