انطلاق برنامج موهبة الإثرائي الصيفي في مدارس منارات الرياض

وأضاف أن البرنامج يتكون من عدد من الحقائب والوحدات العلمية وهي عشر وحدات منها "علم الفضاء ، برمجية الحاسوب ، طبيب المستقبل والروبوت والاختراعات وكن مبرمجًا 2 ، وكن مبرمجًا 1، كن عالمًا للفيزياء والهندسة، كن عالمًا للأحياء والعلوم الطبية، والاحتمالات وتفسير البيانات، مبينًا أن البرنامج يستهدف كذلك المهارات الحياتية في أربع حقائب: التفكير الناقد وتحمل المسؤولية والسعي إلى التميز ومهارات الاتصال.