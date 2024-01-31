أهالي القويعية يستبشرون بعودة استكمال الأعمال بالمنشآت الرياضية لنادي العرض

استبشر أهالي محافظة القويعية بعودة استكمال المنشآت الرياضية لنادي العرض الرياضي، بعدما باشر أحد المقاولين مشروع استكمال الأعمال بالمنشأة الرياضية ، والذي تعثر لفترة طويلة، حيث تم تسليم المشروع للمقاول السابق في 1435هـ ، في حين كان من المقرر انتهاء مشروع منشأة النادي عام 1438هـ.
وواجه نادي العرض الرياضي صعوبة لعدم وجود منشأة رياضية في المحافظة، وأصبح يتنقل من القويعية إلى الرياض للعب مبارياته في مختلف الألعاب والمسابقات.
وتصل تكاليف إجمالي قيمة العقد لاستكمال تنفيذ إنشاء مقر نادي العرض الرياضي إلى "50 مليونًا"، فيما التاريخ المُتوقع لإنهاء المشروع 25 مايو 2025 م.
ويعد نادي العرض الرياضي بالقويعية من الأندية المتميزة في بعض الألعاب على مستوى المملكة كفريق كرة قدم الصالات، الذي يحتل المركز الثالث في مجموعته في الدوري الممتاز للموسم الحالي، كما يشارك عددٌ من لاعبيه مع منتخب المملكة لكرة قدم الصالات.
وفي هذا الصدد، قال رئيس مجلس إدارة نادي العرض الرياضي الدكتور سلطان العريفي لـ "سبق" : أصالة عن نفسي ونيابة عن منسوبي النادي نتقدم بخالص الشكر والامتنان لقيادتنا الرشيدة أعزها الله ولمعالي وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على اهتمامهم ودعمهم اللامحدود لسائر مجالات الرياضة بالمملكة، ولقد سرنا اعتماد استكمال منشآت النادي وتسليمها للشركة المنفذة حاليًا، حيث ستشكل المنشأة بعد الانتهاء من إنشائها نقلة رياضية وشبابية كبيرة لأبناء محافظة القويعية.
وعبّر عددٌ من أهالي القويعية فرحتهم باستكمال تنفيذ منشأة نادي العرض لأن ذلك سيعود بالفائدة مستقبلاً على الرياضة والرياضيين بالمحافظة بكل خير، فوجود منشآت رياضية حديثة بالمحافظة سيتيح الفرصة للجميع لمزاولة هواياتهم في جو رياضي مميز، فالشكر لله أولاً ثم لحكومتنا الرشيدة أيدها الله التي بذلت ووفرت الغالي والنفيس في سبيل توفير سبل الراحة والرفاهية لجميع أبنائها المواطنين في سائر أرجاء هذا الوطن الغالي.
وطرحت صحيفة "سبق" موضوع تعثر المنشآت الرياضية في تقرير بعنوان "52 مليونًا و10 سنوات تعثر لمبنى نادي العرض بالقويعية.. متى يرى النور؟" بتاريخ 16 ديسمبر 2022 م.