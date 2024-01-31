أهالي القويعية يستبشرون بعودة استكمال الأعمال بالمنشآت الرياضية لنادي العرض

استبشر أهالي محافظة القويعية بعودة استكمال المنشآت الرياضية لنادي العرض الرياضي، بعدما باشر أحد المقاولين مشروع استكمال الأعمال بالمنشأة الرياضية ، والذي تعثر لفترة طويلة، حيث تم تسليم المشروع للمقاول السابق في 1435هـ ، في حين كان من المقرر انتهاء مشروع منشأة النادي عام 1438هـ.