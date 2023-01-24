يوم تعليمي بالباحة.. أمير المنطقة يرأس الجلسة الثانية لمجلس المنطقة التعليمي

وفي بداية الاجتماع ألقى الأمير حسام بن سعود كلمته بمناسبة اليوم الدولي للتعليم منوهاً خلالها بما يحظى به قطاع التعليم في المملكة من الدعم والرعاية الكبيرة من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله-، مشيداً بمتابعة وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان في تطوير العمل التعليمي وتحقيق مستهدفاته بتميز وفاعلية، مشيداً بجهود المعلمين والمعلمات، لاسيما مع تطور أدوات التعليم التي تشهد كل عام تغيرات عديدة، مما يعول عليهم الكثير نحو تنشئة جيلٍ واعد متسلح بالعلم والمعرفة، مستقيم بالتربية والأخلاق، ورائد ومنافس في مختلف المجالات.