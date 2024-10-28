"الإرشاد الأسري" بالأفلاج يحل خلافات عائلية في أمريكا وأوروبا

نجح مركز الإرشاد الأسري التابع لجمعية التنمية الأسرية بالأفلاج، في إنهاء العديد من الخلافات العائلية والمشكلات الأسرية، محليًا ودوليًا.
ويستقبل المركز، عبر رقمه الموحد اتصالات عدة من دول عربية وأوروبية وأمريكية؛ حيث ساهم بفاعلية في تجنب المشكلات الزوجية والأسرية وحلها؛ بواسطة تقديم العديد من الخدمات والبرامج.
وقال رئيس المركز خالد المحيميد: إن المركز قدم نحو 2000 خدمة استشارية هذا العام على مستوى مناطق المملكة، واستقبل كذلك اتصالات استشارية من دول عربية وأوروبية وأمريكية.
وأضاف أن الخدمات التي يقدمها المركز بالمجان، وتهدف في مجملها إلى تحقيق التماسك الأسري والترابط العائلي والحد من حالات ومشكلات الطلاق التي تتسبب في تشتيت أفراد العائلة، مؤكدًا أن جميع الخدمات بسرية تامة.
وتتضمن الخدمات التي يقدمها المركز: زيارات الترابط والإصلاح الأسري، والاستشارات واللقاءات التربوية، والمقابلات الفردية، والزيارات المنزلية للتماسك والترابط العائلي، وتسوية الخلافات الزوجية، ومتابعة الحالات لضمان استمرارية التماسك الأسري.