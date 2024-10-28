"الإرشاد الأسري" بالأفلاج يحل خلافات عائلية في أمريكا وأوروبا

وأضاف أن الخدمات التي يقدمها المركز بالمجان، وتهدف في مجملها إلى تحقيق التماسك الأسري والترابط العائلي والحد من حالات ومشكلات الطلاق التي تتسبب في تشتيت أفراد العائلة، مؤكدًا أن جميع الخدمات بسرية تامة.