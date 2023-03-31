لجنة دعم الصحة النفسية برماح تحصد المركز الثاني في جائزة سابك‎

وأضاف: تم تنفيذ العديد من المبادرات التي تعزز تحقيق الأهداف، مثل إقامة دورات متخصصة لجميع فئات المجتمع إلى جانب إقامة ملتقيات ومعارض ومشاركات في العديد من التجمعات الكبيرة.