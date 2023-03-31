لجنة دعم الصحة النفسية برماح تحصد المركز الثاني في جائزة سابك‎

حصلت لجنة الدعم النفسي بمحافظة رماح على المركز الثاني في جائزة سابك الوطنية لتعزيز الصحة النفسية، وذلك عن المجال الثاني المتمثل في "جائزة خدمات ومبادرات الصحة النفسية للفئات الأكثر عرضة".
وقال رئيس لجنة الصحة النفسية مهدي السهلي: تعمل اللجنة على نشر ثقافة الصحة النفسية في المحافظة، من خلال استراتيجية واعدة.
وأضاف: تم تنفيذ العديد من المبادرات التي تعزز تحقيق الأهداف، مثل إقامة دورات متخصصة لجميع فئات المجتمع إلى جانب إقامة ملتقيات ومعارض ومشاركات في العديد من التجمعات الكبيرة.
وتعدّ لجنة دعم الصحة النفسية بمحافظة رماح أول لجنة تقام بالمحافظة تهتم بتوعية المجتمع بالاضطرابات النفسية.
يذكر أن جائزة سابك تهدف إلى دعم وتشجيع الإبداع والمبادرات في مجال تعزيز الصحة النفسية، وتحفيز المنشآت الصحية النفسية الحكومية والأهلية لتحسين مستوى الخدمات، ونشر أفضل الممارسات والتجارب على المستوى الوطني.
وتسعى الجائزة إلى بث روح المنافسة بين العاملين ومقدمي خدمات الصحة النفسية، وتكريم الأفراد والجهات الداعمة لبرامج تعزيز الصحة النفسية المجتمعية.