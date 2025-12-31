محافظ الطائف يطّلع على التقرير الختامي لـ"الديودراما المسرحي".. ويشيد بإسهاماته الثقافية

اطّلع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز، محافظ الطائف، اليوم، على التقرير الختامي لمهرجان الديودراما المسرحي، الذي قدّمه مدير جمعية الثقافة والفنون بالطائف، فيصل الخديدي.