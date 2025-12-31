محافظ الطائف يطّلع على التقرير الختامي لـ"الديودراما المسرحي".. ويشيد بإسهاماته الثقافية

اطّلع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز، محافظ الطائف، اليوم، على التقرير الختامي لمهرجان الديودراما المسرحي، الذي قدّمه مدير جمعية الثقافة والفنون بالطائف، فيصل الخديدي.
وشمل التقرير عرضًا لأبرز منجزات المهرجان، من بينها الفرق المسرحية المشاركة، والضيوف، واللجان العاملة، إلى جانب الفعاليات المصاحبة، والزيارات الثقافية والسياحية لعدد من معالم المحافظة ومواقعها التراثية.
كما تضمّن اللقاء تقديم عرض مرئي وثّق محطات المهرجان وتفاعل الحضور، بالإضافة إلى التقرير الإعلامي المصاحب.
وفي ختام اللقاء، قدّم سمو محافظ الطائف شكره وتقديره لجميع القائمين على المهرجان، مشيدًا بالجهود المبذولة، ومؤكدًا أن المهرجان يمثل إضافة نوعية للمشهد الثقافي والفني في المحافظة.