"طب جامعة المؤسس" تطلق مبادرة "كن واعياً" للتوعية بأضرار المخدرات

وتهدف كلية الطب بجامعة الملك عبدالعزيز من تلك المبادرة إلى زيادة الوعي المجتمعي بالخطر الكبير الذي تمثله المخدرات على الفرد والمجتمع، وتفعيل المسؤولية المجتمعية لمنسوبيها وطلابها في مكافحة المخدرات.