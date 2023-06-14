"طب جامعة المؤسس" تطلق مبادرة "كن واعياً" للتوعية بأضرار المخدرات

أطلقت كلية الطب بجامعة الملك عبدالعزيز، بالتعاون مع مركز تعزيز الصحة، مبادرة (كُن واعياً) للتوعية بأضرار المخدرات وطرق الوقاية منها، وذلك دعماً للجهود الوطنية لمكافحة المخدرات.
وتعد تلك الفعالية إحدى مبادرات مأسسة المسؤولية المجتمعية للمقررات الدراسية بجامعة الملك عبدالعزيز، وقُدم فيها أكثر من ١٦ موضوعاً ناقشت جميع أنواع المخدرات وطرق الوقاية منها والتدخين وطرق علاجه وذلك بجهود تطوعية لأكثر من ٢٠٠ طالب وطالبة طب.
وتضمنت المبادرة مشاركة العديد من الجهات المتخصصة التي تقدم خدمات علاجية ونفسية واجتماعية.
وتهدف كلية الطب بجامعة الملك عبدالعزيز من تلك المبادرة إلى زيادة الوعي المجتمعي بالخطر الكبير الذي تمثله المخدرات على الفرد والمجتمع، وتفعيل المسؤولية المجتمعية لمنسوبيها وطلابها في مكافحة المخدرات.