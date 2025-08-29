بالصور.. "تعليم مكة" يستعد لانطلاقة العام الدراسي الجديد 1447هـ

وأوضحت الإدارة أن الاستعدادات شملت تهيئة المباني والفصول الدراسية، وتوفير الأدوات التعليمية والوسائل التفاعلية الحديثة، إضافة إلى تنظيم البرامج الترحيبية التي تسهم في تهيئة الأطفال لبداية عام دراسي جاد.