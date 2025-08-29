مناطق

بالصور.. "تعليم مكة" يستعد لانطلاقة العام الدراسي الجديد 1447هـ
في إطار الاستعداد للعام الدراسي الجديد 1447هـ، أنهت روضات إدارة تعليم مكة المكرمة تجهيزاتها لاستقبال الأطفال وسط بيئة محفزة تواكب تطلعات الأسر.

وأوضحت الإدارة أن الاستعدادات شملت تهيئة المباني والفصول الدراسية، وتوفير الأدوات التعليمية والوسائل التفاعلية الحديثة، إضافة إلى تنظيم البرامج الترحيبية التي تسهم في تهيئة الأطفال لبداية عام دراسي جاد.

وأكدت "تعليم مكة" حرصها على توفير بيئة تعليمية آمنة وجاذبة، مشيرةً إلى أن الانطلاقة هذا العام تأتي ضمن خطة متكاملة تستهدف رفع كفاءة العملية التعليمية وتعزيز مشاركة أولياء الأمور في دعم المسيرة التربوية.

