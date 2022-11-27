جائزة صيتة: ملتقى "دراية" فكرة هدفها حماية الأفراد وتحسين جودة الحياة

من جانبه، أكد الأمير سعود بن فهد بن عبدالله بن محمد بن سعود الكبير نائب رئيس اللجنة التنفيذية وعضو مجلس الأمناء للجائزة، في تصريح صحفي على هامش المؤتمر، أن ملتقى "دراية" يُعد أول مبادرة من نوعها في المملكة، ويؤكد استمرار نهج الجائزة في تلمس حاجات المجتمع، كما يتواكب مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في رفع جودة الحياة للمواطن والمقيم على أرض المملكة، والارتقاء بنمط الحياة اليومي لهم، عبر عدد من الفعاليات التوعوية والوقائية والتفاعلية.