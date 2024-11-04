أمير الباحة يستقبل الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي

كما استمع إلى شرح مفصل من المهندس الغامدي عن الخدمات التي يقدمها المركز من إصدار التراخيص والتصاريح للجهات الحكومية والخاصة والتي لها أثر على البيئة، إلى جانب استعراض المبادرات والتقنيات المبتكرة للحفاظ على بيئة صحية مستدامة.