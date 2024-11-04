أمير الباحة يستقبل الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي

استقبل الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة الباحة، في مكتبه بالإمارة اليوم، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي المهندس علي الغامدي ومجموعة من منسوبي المركز.
واطلع سموه خلال اللقاء على ما يقدمه المركز الذي تم تدشينه أخيرًا بالمنطقة من خدمات الالتزام البيئي وحماية الأوساط البيئية.
كما استمع إلى شرح مفصل من المهندس الغامدي عن الخدمات التي يقدمها المركز من إصدار التراخيص والتصاريح للجهات الحكومية والخاصة والتي لها أثر على البيئة، إلى جانب استعراض المبادرات والتقنيات المبتكرة للحفاظ على بيئة صحية مستدامة.
وشدد أمير الباحة على أهمية تكامل العمل مع الجهات ذات العلاقة للنهوض بالقطاع البيئي وتحقيق الحماية للبيئة واستدامتها، بما يخدم المنطقة، ويحد من التلوث والهدر البيئي على مختلف الأصعدة.