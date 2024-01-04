"الصحة" تُكَرّم "إرادة" بالرياض لتميزه في "وازن" لتجويد ورفع مستوى الخدمات

كرّمت وزارة الصحة مجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض؛ لتميزه في برنامج "وازن" الذي يهدف إلى تجويد ورفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين في جميع مناطق المملكة.
ونوّه وكيل وزارة الصحة للخدمات العلاجية الدكتور "طريف الأعمى" بتميز المجمع كأحد مكونات تجمع الرياض الصحي الثالث في برنامج "وازن" خلال الربع الرابع للعام 2022م والربع الأول والثاني والثالث للعام 2023م، في فئة مستشفيات الصحة النفسية سعة أكثر من 350 سريرًا، ضمن أعمال ملتقى "وازن" الرابع، الذي أقيم برعاية من وزير الصحة، تحت شعار "وازن استمرارية عطاء، وتجدد مؤشرات، وتحقيق مستهدفات".
ويأتي تميز مجمع إرادة بالرياض استمرارًا للتميز الذي حققه المجمع منذ إدراج مستشفيات الصحة النفسية في البرنامج عام 2020م؛ حيث يُعَد البرنامج أحد برامج قياس المؤشرات الاستراتيجية للمستشفيات بوزارة الصحة، ويهدف إلى تجويد ورفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين في جميع مناطق المملكة والوصول لنِسَب عالية في أداء المنشآت الصحية وبناء مجتمع حيوي.
من جهته أوضح المدير التنفيذي لمجمع إرادة بالرياض الدكتور محمد بن مشبب الأحمري أن استمرار المجمع في هذا التميز هو تأكيد على حرص منسوبيه على تقديم رعاية صحية نفسية للمستفيدين، وتطوير مهارات كوادره البشرية، وتحسين بيئة العمل، مقدمًا شكره وتقديره للقائمين على البرنامج على هذه الثقة، ولجميع منسوبي المجمع على جهودهم التي يبذلونها.