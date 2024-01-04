"الصحة" تُكَرّم "إرادة" بالرياض لتميزه في "وازن" لتجويد ورفع مستوى الخدمات

من جهته أوضح المدير التنفيذي لمجمع إرادة بالرياض الدكتور محمد بن مشبب الأحمري أن استمرار المجمع في هذا التميز هو تأكيد على حرص منسوبيه على تقديم رعاية صحية نفسية للمستفيدين، وتطوير مهارات كوادره البشرية، وتحسين بيئة العمل، مقدمًا شكره وتقديره للقائمين على البرنامج على هذه الثقة، ولجميع منسوبي المجمع على جهودهم التي يبذلونها.