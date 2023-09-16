بحضور معلمين وملاك مدارس.. القنصلية الأمريكية بجدة تقيم حفل العودة إلى الدراسة

نظمت القنصلية الأمريكية بجدة اليوم، حفل العودة إلى المدارس بحضور أكثر من 50 معلمًا ومعلمة لغة إنجليزية ومشرفي الأنشطة بالمرحلة الثانوية ومديري وملاك 15 مدرسة بجدة حكومية وخاصة وعالمية.
ورحّب القنصل العام فارس يونس أسعد بالمعلمين خلال اللقاء الذي أقامته القنصلية اليوم وقال: يسر الولايات المتحدة استضافة آلاف الطلاب السعوديين الذين يتابعون تعليمهم العالي في كل الولايات، من ألاسكا إلى تينيسي؛ حيث يسافر هؤلاء الطلاب الجريئون بعيدًا عن وطنهم لدراسة اللغة الإنجليزية، والحصول على شهادات أكاديمية في مختلف المجالات بدءًا من علوم الصواريخ وحتى صناعة الأفلام، ويقدمون العطاء من خلال إكمال دراستهم ليصبحوا معلمين.
من جانبه، قال الملحق الثقافي في القنصلية العامة الأمريكية في جدة دانييل بكمان: مكتب الشؤون العامة بالقنصلية يركز على تقوية العلاقات بين الشعب الأمريكي والسعودي.
وأضاف: نحن مقتنعون أن الطريقة الأفضل لتحقيق هذا الهدف هو من خلال التبادل الثقافي والتعليمي؛ فحينما يسافر الطلاب السعوديون إلى الولايات المتحدة يرون بأعينهم الثقافات الأمريكية، وأيضًا حينما يزور الطلاب الأمريكيون المملكة العربية السعودية يفعلون نفس الشيء؛ مما ينتج عنه تفاهم أكثر لثقافات كلا البلدين وخلق صداقة بين الشعبين".