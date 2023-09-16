بحضور معلمين وملاك مدارس.. القنصلية الأمريكية بجدة تقيم حفل العودة إلى الدراسة

ورحّب القنصل العام فارس يونس أسعد بالمعلمين خلال اللقاء الذي أقامته القنصلية اليوم وقال: يسر الولايات المتحدة استضافة آلاف الطلاب السعوديين الذين يتابعون تعليمهم العالي في كل الولايات، من ألاسكا إلى تينيسي؛ حيث يسافر هؤلاء الطلاب الجريئون بعيدًا عن وطنهم لدراسة اللغة الإنجليزية، والحصول على شهادات أكاديمية في مختلف المجالات بدءًا من علوم الصواريخ وحتى صناعة الأفلام، ويقدمون العطاء من خلال إكمال دراستهم ليصبحوا معلمين.