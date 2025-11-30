تعليم الطائف" يناقش الانضباط المدرسي ونظامي أعمالي والدعم الموحد .. والغامدي يشيد بدور الكوادر التعليمية

ترأّس المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف، الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، الاجتماع الـ 33 للجنة التنفيذية، حيث تم مناقشة التقرير الأسبوعي لنظام أعمالي، الدعم الموحد، الانضباط المدرسي.
وتفصيلاً. تم مناقشة عدداً من المحاور، شملت نظام الدعم الموحد، نظام أعمالي، تقارير الانضباط المدرسي من خلال متابعة نسب الحضور والغياب وتفعيل السياسات التنظيمية. ويأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز جودة الأداء وتحقيق التميز في جميع العمليات؛ لدعم مسيرة التميز والتحول المؤسسي.
وأكد الغامدي أن المرحلة المقبلة تتطلب تكامل الجهود لبناء جيل واعٍ يسهم في نهضة الوطن، مشددًا على دور المدرسة في غرس القيم الإيجابية بالتعاون مع الأسرة والمجتمع.
وفي السياق ذاته، كرّم الغامدي المشرفة التربوية حنان سعد الطويرقي بعد إحالتها للتقاعد بعد خدمة أكثر من 31 عاماً نظير جهودها المتميزة في الميدان مثمناً جهودها المتميزة . مقدماً شكره لجميع الكوادر التعليمية والإدارية نظير جهودهم الحثيثة كل ٌ في مجال عمله راجياً للجميع مزيداً من الإبداع والتميز .