انطلاق فريق "إنسان" الكشفي لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج

انطلق فريق "إنسان" الكشفي، اليوم الأحد، في مهمته الإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن، خلال موسم الحج 1445هـ، بمعسكرات الخدمة العامة بمكة المكرّمة والمشاعر المقدّسة.
ويضم هذا الفريق 32 فرداً من أبناء ومنسوبي جمعية "إنسان" لرعاية الأيتام، ويعمل تحت مظلة جمعية الكشافة العربية السعودية، بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة.
وقال مدير عام الجمعية محمد المحارب: إن مشاركة أبناء "إنسان"، ضمن الفرق الكشفية والتطوعية في موسم الحج، استمراراً للجهود والنجاحات التي حققها الفريق الكشفي في مواسم الحج السابقة، وحرصاً من الجمعية للإسهام مع الوحدات الكشفية المخصّصة لإرشاد الحجاج والمساهمة معهم، جنباً إلى جنب لإنجاح موسم حج هذا العام.
وأضاف "المحارب"، أن أبناء "إنسان" على أتم الجاهزية والاستعداد؛ حيث نظمت لهم ورش عمل، ودورات تدريبية كشفية بالكامل تعرّفوا خلالها على القوانين والأنظمة الكشفية.
وتابع: سيعمل أبناء "إنسان" في إطار المهام المناطة بهم من قِبل جمعية الكشافة التي تشمل مختلف القطاعات، وتضمنت مراكز الإرشاد ووزارة الصحة، وتقديم الخدمات لضيوف الرحمن وفق الأنظمة التي تتعلق بالحج.
ولفت "المحارب" إلى أن الجمعية تشارك سنوياً في موسم الحج، وتسعى من خلال مشاركة أبنائها ضمن الفرق الكشفية إلى غرس روح التطوع في نفوس الكشافة والجوّالة وحب العمل الإنساني وخدمة الآخرين.
إضافة إلى تنمية المحبة والتآلف بين أفراد الكشافة، وإظهار الدور الاجتماعي لجمعية الكشافة العربية السعودية عامة، والكشاف السعودي خاصة، أمام ضيوف الرحمن الذين قدموا من شتى بقاع الأرض.
كما أكد حرص الجمعية على بناء الشخصية الاجتماعية الفاعلة للأبناء وإتاحة الفرص لهم للإسهام في خدمة ضيوف الرحمن ونيل الأجر والثواب، ما ينعكس على رفع الروح المعنوية والهمة لديهم لخدمة مجتمعهم ووطنهم.
إضافة إلى إكسابهم الخبرات الكشفية في شتى المجالات على المستوى الكشفي والمعرفي، وكذلك فتح الباب للجهات والأفراد؛ لتقديم الدعم بأنواعه للجمعية وتطوير العلاقات عبر المشاركة مع مؤسسات الدولة والجهات المعنية.