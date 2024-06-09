انطلاق فريق "إنسان" الكشفي لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج

وقال مدير عام الجمعية محمد المحارب: إن مشاركة أبناء "إنسان"، ضمن الفرق الكشفية والتطوعية في موسم الحج، استمراراً للجهود والنجاحات التي حققها الفريق الكشفي في مواسم الحج السابقة، وحرصاً من الجمعية للإسهام مع الوحدات الكشفية المخصّصة لإرشاد الحجاج والمساهمة معهم، جنباً إلى جنب لإنجاح موسم حج هذا العام.