أصناف متنوعة من التمور.. "ابتدائية بنات تيماء" تربط اليوم الوطني بالتراث المحلي للمحافظة

ربطت ابتدائية بنات تيماء، احتفالها باليوم الوطني لـ94، بموروث المحافظة التراثي؛ حيث أعدت أصنافًا متنوعة من التمور التي تشتهر بها المحافظة منها: (حلوة تيماء، الخلاص، السكري، البرني والمجدول)، في ساحة أمام المدرسة أعدتها لهذه المناسبة لمشاركة أولياء الأمور الاحتفالية مع أبنائهم وبناتهم، إلى جانب تقديم الأكلات الشعبية التي تعكس ثقافة تيماء المحلية؛ مما أضفى بُعدًا تراثيًّا على الاحتفال.