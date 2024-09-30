أصناف متنوعة من التمور.. "ابتدائية بنات تيماء" تربط اليوم الوطني بالتراث المحلي للمحافظة

ربطت ابتدائية بنات تيماء، احتفالها باليوم الوطني لـ94، بموروث المحافظة التراثي؛ حيث أعدت أصنافًا متنوعة من التمور التي تشتهر بها المحافظة منها: (حلوة تيماء، الخلاص، السكري، البرني والمجدول)، في ساحة أمام المدرسة أعدتها لهذه المناسبة لمشاركة أولياء الأمور الاحتفالية مع أبنائهم وبناتهم، إلى جانب تقديم الأكلات الشعبية التي تعكس ثقافة تيماء المحلية؛ مما أضفى بُعدًا تراثيًّا على الاحتفال.
وقدّم طلاب الابتدائية السادسة بتيماء عرضًا مميزًا بتأدية العرضة السعودية، وهو أحد أهم العناصر التراثية في الاحتفالات الوطنية، ومجسم للإبل يناسب المرحلة العمرية؛ مما لاقى إعجابًا من قِبَل أولياء الأمور الذين عبّروا عن تقديرهم لهذه الفقرات المميزة التي جمعت بين الاحتفال بالوطن والتراث.
وتَضمنت الفعالية ركنًا للحِرَف اليدوية التي تشتهر بها المنطقة، مثل صناعة النسيج، والتطريز؛ حيث تم شرح كيفية صناعتها وطريقة الحفاظ على هذه الحِرَف التراثية عبر الأجيال.
وأكد أولياء الأمور أن هذا التنوع في الفقرات التراثية والثقافية، إلى جانب الفقرات الوطنية، جعَل من احتفال المدرسة مناسبة مميزة تجمع بين الهوية الوطنية والتراثية، وتبرز أهمية استذكار الموروث الشعبي في مثل هذه المناسبات.