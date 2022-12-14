"دعوة ضرماء" تُطلق برنامجًا علميًا للأئمة والمؤذنين

وتضمّن البرنامج الذي نظّمه معهد الأئمة والخطباء، العديد من المحاور؛ منها: الانتماء الوطني، والتحذير من الحزبيات، ومفهوم السمع والطاعة، والواجبات والمسؤوليات تجاه المجتمع، بمشاركة الشيخ أ. د. محمد بن فهد الفريح، والشيخ محمد بن سليمان البرية.