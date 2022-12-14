"دعوة ضرماء" تُطلق برنامجًا علميًا للأئمة والمؤذنين

نظّمت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة ضرماء، بالتعاون مع فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض، أمس الثلاثاء، برنامجًا علميًا لمنسوبي المساجد من الأئمة والمؤذنين والخطباء والمراقبين والمراقبات، بقاعة بلدية ضرماء للاحتفالات.
وتضمّن البرنامج الذي نظّمه معهد الأئمة والخطباء، العديد من المحاور؛ منها: الانتماء الوطني، والتحذير من الحزبيات، ومفهوم السمع والطاعة، والواجبات والمسؤوليات تجاه المجتمع، بمشاركة الشيخ أ. د. محمد بن فهد الفريح، والشيخ محمد بن سليمان البرية.
ويأتي تنظيم هذا البرنامج ضمن مجموعة من البرامج والمناشط التي اعتمدتها الوزارة في إطار أعمالها وبرامجها لتطوير مهارات منسوبي المساجد ورفع كفاءتهم العلمية والعملية.