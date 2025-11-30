"إخاء" تختتم معسكرها الشتوي في حائل.. أسبوع من المهارات التراثية والتجارب الملهمة للمستفيدين

وتضمّن المعسكر برنامجًا ثريًا من الزيارات والجولات الميدانية التي شملت معالم بارزة في منطقة حائل، بهدف تعميق الانتماء الوطني لدى المشاركين؛ حيث زار الأبناء مدينة جُبّة التاريخية المسجّلة في قائمة اليونسكو، وجبل أم سنمان، واطّلعوا على النقوش الصخرية القديمة ودلالاتها الحضارية. كما شملت الجولات زيارة عدد من المواقع التراثية والاجتماعية، إضافة إلى مخيم هيئة تطوير مدينة حائل للتعرّف على مبادراتها الشتوية.