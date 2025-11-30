"إخاء" تختتم معسكرها الشتوي في حائل.. أسبوع من المهارات التراثية والتجارب الملهمة للمستفيدين

اختتمت المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام "إخاء" فعاليات المعسكر الشتوي “امتداد”، الذي أقيم في منطقة حائل واستمر لمدة أسبوع، تحت شعار “إحياء التراث وصناعة المستقبل”، بمشاركة 20 مستفيداً.
وجاء تنظيم المعسكر بهدف تمكين الأبناء من اكتساب مهارات حرفية ومهنية عالية الجودة، وتعزيز ارتباطهم بالتراث الوطني بوصفه مصدر دخل مستدام وامتدادًا للهوية السعودية الأصيلة. كما ركّز البرنامج على تنمية الإبداع والابتكار في مجال الحرف، وربط المشاركين بفرص مستقبلية يمكن أن تدعم مشاريعهم الشخصية ضمن بيئة محفزة وملهمة.
وتضمّن المعسكر برنامجًا ثريًا من الزيارات والجولات الميدانية التي شملت معالم بارزة في منطقة حائل، بهدف تعميق الانتماء الوطني لدى المشاركين؛ حيث زار الأبناء مدينة جُبّة التاريخية المسجّلة في قائمة اليونسكو، وجبل أم سنمان، واطّلعوا على النقوش الصخرية القديمة ودلالاتها الحضارية. كما شملت الجولات زيارة عدد من المواقع التراثية والاجتماعية، إضافة إلى مخيم هيئة تطوير مدينة حائل للتعرّف على مبادراتها الشتوية.
وفي جانب التجارب العملية، خاض المشاركون ورشة “ريشة وإبداع” في حديقة الفراولة، وتعرّفوا على الكتابة الثمودية على الأحجار. كما عاشوا تجربة “الشبّة الحائلية” في محمية الرملة التي احتضنت فعاليات تراثية متنوعة، إلى جانب تجربة قيادة المركبات الصحراوية في أجواء مفعمة بالحماس وروح الفريق.
وشهد معسكر “امتداد” أيضًا أنشطة رياضية وصحية في منتجع نحلة ونخلة التراثي، ورحلة شتوية في منتزه مشار، أسهمت في دعم نشاط المشاركين وسلامتهم البدنية.
وفي إطار تعزيز المسؤولية الاجتماعية، أطلقت “إخاء” مبادرة تطوعية ضمن فعاليات المعسكر، جرى خلالها توزيع الكسوة الشتوية على المتنزهين والعمالة، بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي، في خطوة جسّدت قيم العطاء والمشاركة المجتمعية.
واختُتمت فعاليات المعسكر بزيارة إلى محمية رملة السياحية، حيث تعرّف المشاركون على مرافقها، وخاضوا تحدي قيادة المركبات الصحراوية وسيارات الجيب الكلاسيكية في جولة استكشافية بين الكثبان الرملية، لتشكّل المحطة الختامية تجربة لا تُنسى توّجت مسار المعسكر.