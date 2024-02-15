محافظ شرورة يُطلق اللقاء التعريفي بمنتج رواد الأعمال "نعاون"

أطلق محافظُ شرورة موفق بن عبدالهادي العنزي، اليوم الخميس، في مقرّ المحافظة، اللقاءَ التعريفي بمنتج رواد الأعمال "نعاون"، الذي تنفّذه "غرفة نجران"، بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية.
جاء ذلك بحضور مدير عام فرع البنك بنجران محفوظ عسيري، وعضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمنطقة محسن مبارك الصيعري.
ويهدف البرنامج إلى دعم وتمويل المنشآت الصغيرة والناشئة التي تنطبق عليها الشروط وترغب في تمويل أكبر لدعم مشروعاتها وتعزيز نشاطها التجاري؛ لضمان استمرارية النمو الاقتصادي، الذي سيعود بالنفع على الناتج المحلي لنجران، ويعزّز من دور بنك التنمية الاجتماعية وغرفة نجران في تقديم الدعم لرياديي الأعمال.
كما يتضمّن البرنامجُ العديدَ من المميزات؛ ومنها: منح قروض تبدأ من 50 ألف ريال، وحتى 500 ألف ريال، برسوم إدارية لا تتجاوز "7%"، ومدة تمويل تصل إلى ثماني سنوات، مع فترة سماح تصل إلى 12 شهرًا قبل البدء في سداد قيمة القرض.