محافظ شرورة يُطلق اللقاء التعريفي بمنتج رواد الأعمال "نعاون"

كما يتضمّن البرنامجُ العديدَ من المميزات؛ ومنها: منح قروض تبدأ من 50 ألف ريال، وحتى 500 ألف ريال، برسوم إدارية لا تتجاوز "7%"، ومدة تمويل تصل إلى ثماني سنوات، مع فترة سماح تصل إلى 12 شهرًا قبل البدء في سداد قيمة القرض.