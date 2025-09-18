بيئة العاصمة المقدسة تنفذ ورشة عمل عن "الإدارة الجغرافية لطوائف نحل العسل في مواجهة ندرة المراعي"

أقام مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالعاصمة المقدسة، بحضور الدكتور محمد الشراوي نائب مدير مكتب الوزارة بالعاصمة المقدسة، وبالتعاون مع الجمعية التعاونية للنحالين بمكة المكرمة ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، ورشة عمل تدريبية بعنوان "الإدارة الجغرافية لطوائف نحل العسل في مواجهة ندرة المراعي"، قدّمها المدرب عالي القرني، رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للنحالين بمكة المكرمة والخبير الوطني في تربية النحل بمنظمة (الفاو) بالمملكة.
واستهدفت الورشة النحالين في المنطقة بهدف تعزيز كفاءتهم، وتمكينهم من اكتساب المهارات الأساسية في إدارة طوائف نحل العسل، إضافة إلى التعرف على أفضل الممارسات والتطبيقات المتبعة في مواجهة التحديات البيئية، كما شهدت تفاعلاً مثمرًا من المشاركين، حيث تبادل النحالون خبراتهم وتجاربهم بما أسهم في رفع مستوى الوعي وتعزيز الفهم الجماعي لأساليب الإدارة الفعالة.
وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالعاصمة المقدسة، الدكتور محمد الحتيرشي، أن هذه الورشة تأتي في إطار جهود الوزارة لتطوير القطاع الزراعي ورفع قدرات العاملين فيه، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، مؤكدًا أنها تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي، من خلال تحسين إنتاجية نحل العسل واستدامة هذا القطاع الحيوي.