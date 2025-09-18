بيئة العاصمة المقدسة تنفذ ورشة عمل عن "الإدارة الجغرافية لطوائف نحل العسل في مواجهة ندرة المراعي"

‏واستهدفت الورشة النحالين في المنطقة بهدف تعزيز كفاءتهم، وتمكينهم من اكتساب المهارات الأساسية في إدارة طوائف نحل العسل، إضافة إلى التعرف على أفضل الممارسات والتطبيقات المتبعة في مواجهة التحديات البيئية، كما شهدت تفاعلاً مثمرًا من المشاركين، حيث تبادل النحالون خبراتهم وتجاربهم بما أسهم في رفع مستوى الوعي وتعزيز الفهم الجماعي لأساليب الإدارة الفعالة.